Die Zahl verfügbarer Atomwaffen ist zwar in den vergangenen 20 Jahren deutlich kleiner geworden. Angesichts von Deepfakes und immer mehr KI im Militär ist ein Atomkrieg aber wahrscheinlicher geworden, warnen Expert:innen. In der Hochphase des zweiten Kalten Krieges, in den 1980er Jahren, gab es weltweit mehr als 60.000 Atomsprengköpfe. Heute liegt die Zahl bei etwa 10.000. Das Risiko eines Atomkrieges ist jedoch nicht kleiner geworden, sondern in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...