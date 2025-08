Heute Vormittag können sich Heizölinteressenten auf Preisrückgänge von bis zu 1,00 Cent pro Liter freuen. Der US-amerikanische Präsident droht Russland, China und Indien weiterhin mit Zöllen. Allerdings ruderte er im neusten Presseinterview bereits zurück, was die potentielle Höhe angeht. In Russland scheint man derweil fiebrig an einem Vorschlag zu arbeiten, welcher die eigenen Kriegsbemühungen unterstützt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...