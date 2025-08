The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.08.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.08.2025ISIN NameXS2214229887 KWG GR.HLDGS 20/25XS2441296923 SANTANDER CB 22/25 MTNXS2438619343 INVESTEC BK 22/26 FLR MTNDE000LB2BN42 LBBW FESTZINS 22/25DE000LB2BN59 LBBW FESTZINS 22/25US55608KBF12 MACQUARIE G. 22/26FLR MTNXS2517103250 SAINT-GOBAIN 22/25XS2517101478 DEKA HPF MTN R.A157US69371RR993 PACCAR FINL 22/25 MTNUS53944YAT01 LLOYDS BKG 22/26 FLRDE000NLB3ZD2 NORDLB 22/25DE000DW6CXD7 DZ BANK IS.A1833US06738EBZ79 BARCLAYS 22/26 FLRUSU09513JN08 BMW US CAP 23/25 REGSDE000HLB5RC4 LB.HESS.THR.CARRARA08F/23US14913UAB61 CATERP.F.SV. 23/25 MTNUSU09513JP55 BMW US CAP 23/25 FLR REGSDE000HLB5RE0 LB.HESS.THR.CARRARA08H/23US780099CK11 NATWEST GROUP 15/UND.FLRXS2296019891 JUST EAT TA. 21/25 ZO CVDE000A1RQD68 HESSEN SCHA.21/25US718172BQ16 PHILIP MORRIS INTL 2025HK0000622164 AGR.DEV.CHN 20/25US38145GAN07 GOLDM.S.GRP 23/26 FLRXS2470215661 GOLDM.S.GRP 22/25 MTNUS38145GAM24 GOLDM.S.GRP 23/26 FLR