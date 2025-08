Der deutsche Leitindex DAX baute seine jüngste Erholung am Dienstag weiter aus und machte damit die Korrektur der Vorwoche teilweise wett. Nachdem er am Freitag infolge schwacher US-Arbeitsmarktdaten noch unter 23.400 Punkte gefallen war, konnte er sich in dieser Woche spürbar erholen. Am Dienstag kletterte der Index im Tageshoch bis auf 23.979 Punkte und kratzte ...

