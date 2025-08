Silber - 40-USD-Marke weiter fest im Visier!

Werbung

Die Lage: Geopolitische Unsicherheiten nehmen weiter zu!

Angesichts der weiter angespannten geopolitischen Gemengelage bleibt Silber als günstigere Alternative zur klassischen Krisenwährung Gold weiter gefragt. Für Verunsicherung sorgte zuletzt einmal mehr der Russland-Ukraine-Konflikt, nachdem Russland seine Luft- und Drohnenangriffe auf Metropolen in der Ukraine zuletzt weiter intensiviert hatte. US-Präsident Trump hatte daraufhin Russland sein Ultimatum von 50 Tagen zur Einstellung der Kampfhandlungen auf 10 Tage verkürzt und gleichzeitig die Lieferung von modernen US-Luftabwehrsystemen an die Ukraine angekündigt. Ob es vor dem Ablauf der von Trump gesetzten Deadline über eine einvernehmliche Lösung des Russland-Ukraine-Konflikts kommt, ist nach Einschätzung vieler Beobachter angesichts der zuletzt gesehenen militärischen Eskalation mehr als fraglich.

Die Perspektive: Inflationssorgen und anhaltende Zollkrise rücken Silber in den Fokus!

Neben den anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten drücken weiterhin Inflationssorgen auf die Stimmung der Investoren. Gerade in den USA scheint der Inflationsdruck auch aufgrund der von der US-Administration implementierten Zölle auf Warenimporte aus anderen Ländern weiter zuzunehmen. Die jüngsten Daten zur Entwicklung der US-Konsumentenpreise bestätigten diese These. Da die jüngst gegenüber anderen Handelspartnern wie Kanada (35 %), Brasilien (50 %), Indien (25 %) und Taiwan (20 %) verhängten US-Importzölle bis auf Weiteres in Kraft bleiben werden, dürfte der Inflationsdruck nach Einschätzung der US-Notenbank in den kommenden Quartalen weiter zunehmen. Damit dürfte Silber nicht nur bei Privatanlegern, sondern auch bei institutionellen Investoren als Alternative zu Gold als Inflationsschutz ebenfalls weiterhin gefragt bleiben. Da die Silbernachfrage aus der Industrie dank der robusten konjunkturellen Rahmenbedingungen und der anziehenden Nachfrage aus der Photovoltaikindustrie nach Einschätzung des Silver Institutes auch in 2025 weiter zulegen dürfte, bleiben die Aussichten bei Silber weiterhin vielversprechend.

Trading-Taktik: Silber absolvierte nach der dynamischen Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen eine Zwischenkorrektur vom Verlaufshoch oberhalb der Marke von 39 USD. Nach dem zuletzt Rücksetzer im Bereich unterhalb der Marke von 37 USD mit Käufen beantwortet wurden, sollte Silber nun seine übergeordnete Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Es bietet sich daher an, Long-Positionen mit einem Stop-Loss im Bereich der Marke von 33,50 USD abzusichern.

Silber präsentierte sich in den vergangenen Wochen erneut fester, wobei der Silberpreis zuletzt mit dem Breakout aus der knapp zweiwöchigen Range über die Marke von 37 USD ausbrechen konnte. Nach erfolgreichem Retest des Breakout-Levels sollte Silber nun mit dem Breakout aus der mehrtägigen engen Seitwärtsrange auf ein neues Jahreshoch nun zeitnah die übergeordnete Trendfortsetzung einleiten! Es bietet sich daher an, bei Long-Positionen mit einem Stop-Loss im Bereich der Marke von 34 USD weiter investiert zu bleiben.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DY9FSW ) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber-Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negativen wie positiven) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-Out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis selbst werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichen Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,0.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 05.08.2025, DZ BANK AG / Online-Redaktion