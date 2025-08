SHENZHEN, China (IT-Times) - BYD erzielt erste Erfolge im Bereich New Energy Vehicle (NEV) in Japan und meldet einen Pkw-Absatz in Japan, der nun 5.000 Einheiten übersteigt. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) vermeldete im japanischen Markt im Juli dieses Jahres erstmals über 400 Neuzulassungen...

