Gesellschaftliche Änderungen stellen neue Anforderungen an die passende Versicherung. Adam Riese zeigt mit einem erweiterten Haftpflichttarif, wie Versicherer auf neue Risiken in Bereichen wie New Work oder Mobilität reagieren können. Individuelle Absicherung für neue RisikenIn den letzten Jahren hat sich das Berufs- wie auch das Alltagsleben vieler Menschen verändert. Ganz besonders zeigt sich dies im Umgang mit flexiblen Arbeitsmodellen - so ist bei vielen Arbeitgebern regelmäßiges Home-Office ...

Den vollständigen Artikel lesen ...