Deutscher Auftragseingang sinkt im Juni unerwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich Juni schwächer als erwartet entwickelt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 0,8 (Mai: 6,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Anstieg um 1,0 Prozent prognostiziert. Der für Mai vorläufig gemeldete monatliche Rückgang von 1,4 Prozent wurde auf 0,8 Prozent revidiert. Ohne Großaufträge erhöhten sich die Auftragseingänge im Juni um 0,5 Prozent. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang von April bis Juni um 3,1 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor, ohne Großaufträge stieg er um 0,1 Prozent.

Deutscher Industrieumsatz steigt im Juni

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Juni gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent. Der für Mai vorläufig gemeldete monatliche Rückgang von 1,9 Prozent wurde auf 1,8 Prozent revidiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Umsatz im Juni kalenderbereinigt um 1,2 Prozent niedriger.

Indiens Zentralbank lässt Leitzins unverändert

DOW JONES--Indiens Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet unverändert gelassen. Wie die Reserve Bank of India (RBI) mitteilte, bleibt der Reposatz bei 5,50 Prozent. Nach Angaben der RBI hat sich der Inflationsausblick für das laufende und kommende Jahr stärker entspannt als im Juni erwartet, was an einer Kombination aus günstigen Basiseffekten, den Witterungsumständen und hohen Lagerbeständen an landwirtschaftlichen Gütern lag. Gleichwohl rechnet die RBI damit, dass die Inflation 2025 und 2026 bei durchschnittlich 3,1 (derzeit: 2,1) Prozent liegen wird und die Kerninflation bei 4 Prozent. Das mittelfristige Inflationsziel liegt bei 4 Prozent. Für das Wirtschaftswachstum werden 6,5 Prozent erwartet.

Thailand Verbraucherpreise Juli -0,7% gg Vorjahr (PROG -0,45%)

