HVO100 soll der lebensverlängernde Heilsbringer für den Verbrennungsmotor sein. So sägt die Autolobby mit Verweis auf den Diesel-Kraftstoff aus Altspeiseöl und Co. am Verbrenner-Ausstieg. Die Deutsche Bahn verweigert die zukunftsentscheidende Elektrifizierung von Strecken mit der Behauptung, auch Diesel-Loks würden mit HVO100 klimafreundlich. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) widerlegt diesen Mythos nun mit einer neuen Studie.Die Studie werden wir in der Nacht auf den morgigen Donnerstag veröffentlichen. Die detaillierten Ergebnisse der Studie sowie Einordnungen und politische Forderungen stellen wir Ihnen dann kurzfristig in einem Pressegespräch morgen Vormittag vor. Wir bitten um Anmeldung über den DUH-Newsroom.Teilnehmende:- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH- Dr. Axel Friedrich, Internationaler VerkehrsexperteDatum:Donnerstag, 7. August 2025 um 10.30 Uhr