Leipzig (ots) -Wenn sich das Dresdner Elbufer in eine riesige Partymeile verwandelt und zehntausende Fans den Hits von Roland Kaiser entgegenfiebern, ist es wieder Zeit für die "Kaisermania" - das wohl emotionalste und größte Open-Air-Schlager-Event Deutschlands. 2025 tritt "der Kaiser" an vier Abenden vor Dresdens historischer Altstadtkulisse auf. Am9. August - dem letzten seiner diesjährigen vier Konzerte - überträgt der MDR die Veranstaltung live mit exklusivem Countdown ab 19.50 Uhr im Fernsehen.Bevor Roland Kaiser die Bühne betritt, stimmt ab 19.50 Uhr ein Countdown auf den Abend ein. Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde melden sich live vom Elbufer, treffen Fans, erzählen Geschichten rund um das "Woodstock des Schlagers" und geben exklusive Einblicke hinter die Kulissen.Ab 20.15 Uhr wird der "Grandseigneur des deutschen Schlagers" die Bühne beherrschen und wie gewohnt Dresden toben lassen. Ob Klassiker wie "Warum hast du nicht nein gesagt" oder neue Songs - Roland Kaiser reißt seine Fans seit fünf Jahrzehnten mit Charme, Stimme und seiner unnachahmlichen Bühnenpräsenz mit.Der MDR überträgt traditionell das Fest der Generationen live im Fernsehen und macht das Spektakel damit auch zu Hause erlebbar.Auf der Website ard-schlagerwelt.de werden alle Highlights und Informationen zur Kaisermania zu finden sein. Auch auf dem Facebookaccount und dem Instagramaccount der ARD-Schlagerwelt können die Fans noch einmal die schönsten Momente erleben und sich natürlich über ihre Erlebnisse austauschen. In der ARD-Mediathek werden alle Titel und die gesamte Sendung 30 Tage lang abrufbar sein.