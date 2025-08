Vancouver, BC - 6. August 2025 / IRW-Press / West Red Lake Gold Mines Ltd. ("West Red Lake Gold" oder "WRLG" oder das "Unternehmen") (TSXV: WRLG) (OTCQB: WRLGF) freut sich, ein Update zum Produktionsanlauf in der Mine Madsen in Red Lake, Ontario, bereitzustellen.

"Der Juli war ein guter Monat für Madsen und unser Minenbetriebsteam, und wir liegen auch mit dem Hochfahren des Bergbaubetriebs weiterhin voll im Plan", sagte Shane Williams, President und CEO. "Beim Hochfahren des Bergbaubetriebs geht es darum, Ausrüstung hinzuzufügen, den Zugang zu den vorrangigen Abbaugebieten zu entwickeln und die betriebliche Effizienz zu steigern, bis die Mine durchgehend die angestrebte tägliche Tonnage mit dem angestrebten Gehalt produziert. Im Juli spielten alle diese Elemente des Hochfahrens bei Madsen eine positive Rolle. Die Aufbereitungsanlage erreichte im Laufe des Monats eine durchschnittliche Gewinnungsrate von 94 % und verarbeitete 500-800 Tonnen pro Tag. Darüber hinaus wies das Sill-Material, das beim Vortrieb der Sohlenzugänge abgebaut wurde, mehrmals Goldgehalte auf, die weit über den Erwartungen lagen. Insgesamt ermöglichte dies Madsen, im Juli 3.800 Unzen Gold zu gießen."

Produktion im Juli

Im Juli schloss das Minenbetriebsteam von Madsen die Erschließung des Lagergangs (Sill) und den Abbau in acht (8) Gebieten ab, die sich über McVeigh, South Austin und Austin verteilen. Die Erschließung des Lagergangs hatte in diesem Monat Priorität, damit man sich im August auf den Strossenabbau konzentrieren konnte. Folglich war im Juli das Beschickungsmaterial der Aufbereitungsanlage eine Mischung aus abgebautem Material und niedriggradigem Haldenmaterial. Das abgebaute Material wies einen Durchschnittsgehalt von 8,9 Gramm Gold pro Tonne auf. Da der Abbau eines Lagerganges in Bezug auf die produzierte Tonnage weniger effizient ist als der Strossenabbau, wurde die abgebaute Tonnage mit niedriggradigem Haldenmaterial kombiniert, um einen Durchschnittsgehalt von etwa 5 g/t für die Aufbereitungsanlage zu erzielen.

Im Laufe des Monats fanden drei (3) Goldgüsse statt, die 3.800 Unzen Gold lieferten. Davon wurden 3.595 Unzen zu einem Durchschnittspreis von 3.320 USD pro Unze verkauft, wodurch Einnahmen in Höhe von 12 Millionen USD (16,4 Millionen CAD) erzielt wurden.

Abbildung 1. Längsschnitt der Mine Madsen mit den acht Bereichen, in denen im Juli 2025 aktiv abgebaut, der Lagergang erschlossen und der Zugang entwickelt worden ist.

Anhaltend starker Abgleich der Strossen

Die Verkleinerung der Abstände zwischen den Bohrungen von 20 Meter auf 7 Meter (durchschnittliche Abstände), um vor der endgültigen Planung der Abbaustrecke ein hausinternes Ressourcenmodell mit hoher Genauigkeit und Auflösung zu erstellen, ist für West Red Lake Golds Vorgehensweise beim Abbau in Madsen von grundlegender Bedeutung. Das mineralisierte System bei Madsen wurde alteriert und deformiert, was zu einer hochgradigen und weit verbreiteten, jedoch nicht immer kontinuierlichen Goldmineralisierung führte. Abgrenzungsbohrungen in kurzen Abständen zur Erstellung eines genauen geologischen Modells sind für ein besseres Verständnis der Gehaltskontinuität in der Lagerstätte unerlässlich.

Die Wirksamkeit dieser Vorgehensweise zeigte sich am guten Abgleich zwischen erwarteten und tatsächlichen Gehalten und Tonnagen in der Massenprobe (siehe Pressemitteilung vom 7. Mai). Abbildung 2 unten zeigt einen ähnlichen Grad an Übereinstimmung für eine kürzlich abgebaute Strosse in McVeigh. Der erwartete oder modellierte Gehalt ist in Blau dargestellt. Der durchschnittlich abgebaute Gehalt ist in Rot dargestellt. Die Anzahl der entnommenen Haufwerkproben ist in Orange dargestellt.

Abbildung 2. Haufwerkgehalt im Vergleich zum modellierten Gehalt, aufgeschlüsselt nach Probenentnahmedatum, für eine im Juli abgebaute Langloch-Strosse im McVeigh-Gebiet.

Gehaltsentwicklung des Lagergangs im Juli

Die Strossenbereiche bei Madsen werden in Abständen von 7 Metern mittels Bohrungen überprüft. Die Lagergänge, d. h. die Sohlenzugänge, die über und unter den Strossen entwickelt werden, um den Zugang zur Mine zu schaffen, werden aufgrund der Geometrie der Strossen und der Bohrkammern nicht immer in einem Abstand von 7 Metern gebohrt. Darüber hinaus werden durch Gesteinssplitterproben entlang der Lagergänge Daten zum Modell hinzugefügt, bevor die Strossen abgebaut werden. Infolge dieser beiden Faktoren ist zu erwarten, dass die Lagergänge im Vergleich zum Modell eine höhere Variabilität der Gehalte aufweisen als die Strossen.

Diese Variabilität ist in der folgenden Abbildung 3 dargestellt, einer Zusammenfassung, die wöchentlich vor Ort vom Produktionsgeologenteam erstellt wird. Sie zeigt die Anzahl der Erschließungsrunden in den Lagergängen, bei denen hochgradiges (rot), niedriggradiges (grün) und Abraummaterial (blau) zu erwarten war, sowie die tatsächlich erzielten Gehalte für jede Materialart.

In den Wochen 26 (25. Juni - 1. Juli) und 27 (2. Juli - 8. Juli) machte die Erschließung der Lagergänge einen großen Teil des Produktionsprofils der Mine Madsen aus, und zwar aus zwei Gründen: 1) Der Minenplan sah in diesen Wochen eine überdurchschnittliche Lagergangerschließung vor, und 2) das abgebaute Lagergangmaterial wies deutlich höhere Goldgehalte auf als erwartet. Abbildung 3 zeigt den tatsächlichen Gehalt von hoch- und niedriggradigem Material für die Wochen 26 und 27 zusammen.

In den Wochen 26 und 27 wiesen die 1.274 Tonnen des als niedriggradig erwarteten Lagergangmaterials einen Durchschnittsgehalt von 9,56 g/t Au auf. Niedriggradiges Lagergangerz ist definiert als Tonnage mit einem erwarteten Gehalt zwischen 1,5 und 3,5 g/t Au. Die 1.171 Tonnen des als hochgradig erwarteten Lagergangmaterials wiesen einen Durchschnittsgehalt von 21,82 g/t Au auf (Abbildung 3).

Abbildung 3. Wöchentliche Zusammenfassung der Lagergangerschließung für den Zeitraum 25. Juni bis 8. Juli aus dem Mine Madsen Production Geology Grade Control Tracker. Diese Abbildung dient nur als Beispiel, um die Gehaltsentwicklung bei Madsen im Monat Juli zu veranschaulichen. Der produktionsgeologische Bericht ist ein Instrument, das ausschließlich zur internen Verfolgung der Gehaltskontrolle verwendet wird und sollte nicht präskriptiv für die Ressourcenschätzung der Mine Madsen sein oder als mit dem National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") konform angesehen werden.

"Im Juli haben wir gesehen, dass das kurzfristige Ressourcenmodell seine Arbeit getan hat: die Gehalte in den Strossen stimmten eng mit den prognostizierten Modellgehalten überein und übertrafen in vielen Fällen sogar die geplanten Gehalte", sagte Jill Christmann, Chefgeologin der Mine Madsen. "Wir haben auch den Vorteil eines Arbeitsablaufs gesehen, der den Abbau zu den richtigen Gesteinen leitet, und zwar in Form von starken, in einigen Fällen außergewöhnlich starken Gehalten in den Lagergängen. Und der Wert von Gehaltskontrollproben zur Feinabstimmung unseres Modells vor dem Abbau in den Strossen war eindeutig: Die Gehaltsüberraschungen lagen in den Lagergängen, wo diese zusätzliche Datenschicht fehlt, während die Strossen mit dem Modell übereinstimmten. Höhere Variabilität bedeutet, dass die Lagergänge manchmal auch nach unten überraschen können, aber in diesem Monat haben die Lagergänge, die wir abgebaut haben, wirklich geglänzt."

Hochfahren der Mine

Das Unternehmen arbeitet an zwei Projekten, um das weitere Hochfahren der Mine und die betriebliche Stabilität für den Rest des Jahres zu unterstützen. Diese Projekte sollen die Kapazität für den Abtransport von Material aus der Mine erhöhen und eine effektive Lagerung von Abraumgestein unter Tage in der Mine ermöglichen. Materialtransportkapazität und Flexibilität sind wesentliche Voraussetzungen für den Erfolg des Untertagebaus.

Schachtsanierung

Zur Vorbereitung des Madsen-Schachtes auf die Wiederaufnahme des Materialtransports hat das Unternehmen einen dreistufigen Plan entwickelt, wobei Stufe 1 bis Jahresende umgesetzt werden soll. Um Stufe 1 zu erreichen, hat das Unternehmen ein neues Förderseil, einen 5-Tonnen-Förderkorb und Zahnkränze gekauft, die in den kommenden Monaten erwartet werden. Das Unternehmen ist auch dabei, die Verladebucht auf der Sohle 11 (550 Meter Tiefe) zu reinigen und vorzubereiten. Diese Arbeiten kommen zu den Arbeiten hinzu, die im Jahr 2024 und in der ersten Hälfte des Jahres 2025 durchgeführt wurden, als der Fördermechanismus und der Schacht so saniert wurden, dass der Förderkorb für den Transport von Personal zur Inspektion/Reparatur des Schachts zugelassen wurde.

Sobald Phase 1 mit dieser neuen Ausrüstung abgeschlossen ist, wird der Schacht in der Lage sein, täglich etwa 300-400 Tonnen Material an die Oberfläche zu befördern. Diese Tonnagen werden zusätzlich zur derzeitigen Förderkapazität befördert werden.

Abbildung 4. Ein Beispiel für die Schachtsanierung im Jahr 2024.

Projekt zementierte Gesteinsverfüllung (CRF)

In einem Bergwerk muss sowohl Erz als auch Abraum bewegt werden. Je weniger Abraum an die Oberfläche gebracht werden muss, desto besser für die Kosten und die Effizienz eines Bergwerks.

Die meisten historischen Strossen bei Madsen sind verfüllt, aber es gibt auch eine Reihe von großen leeren Strossen. Diese Hohlräume sind ideale Lagerstätten für Abraum. Um diese Hohlräume effektiv nutzen zu können, muss der Abraum in eine zementierte Gesteinsverfüllung (Cemented Rock Fill, "CRF") umgewandelt werden.

West Red Lake Gold beauftragte eine CRF-Anlage und einen Betreiber, der im Juli vor Ort eintraf. Im August wird das Unternehmen voraussichtlich damit beginnen, die historischen Hohlräume mit CRF zu verfüllen.

Historische Strossen in der Nähe der aktuellen Abbaugebiete auf der Sohle 9 in Austin und South Austin bieten zusammen Platz für über 70.000 Tonnen Abraum. Weitere große Hohlräume näher an der Oberfläche im Gebiet Upper Austin bieten Platz für 102.000 Tonnen Abraum. Durch den Transport des Abraums von seinem Entstehungsort unter Tage zu diesen Hohlräumen statt an die Oberfläche werden erhebliche Transportkapazitäten frei.

Abbildung 5. Ein Längsschnitt der Mine Madsen zeigt den historischen Bergbau. Die verbleibenden offenen Strossen, die West Red Lake Gold als potenziell geeignet für die Lagerung von CRF-Abraum identifiziert hat, sind gelb markiert.

"Beim Hochfahren des Minenbetriebs geht es immer darum, zwei konkurrierende Anforderungen miteinander in Einklang zu bringen: die Produktion geplanter Unzen in einem bestimmten Monat und die Entwicklung zur Gewährleistung der Fähigkeit auch in den kommenden Monaten geplante Unzen zu produzieren", sagte Williams. "Positive Überraschungen, wie die hochgradigen Lagergänge, auf die wir im Juli mehrmals gestoßen sind, machen es einfacher, dieses Gleichgewicht zu erreichen. Der Juli hat also dazu beigetragen, uns für den Erfolg in den kommenden Monaten zu rüsten.

"Die Schachtnutzung und die CRF-Projekte sind Möglichkeiten, wie wir die Effizienz bei Madsen langfristig steigern können. Die Förderung von Erz und Abraum über einen Schacht und die Verringerung der Notwendigkeit, Abraum per Lkw aus dem Bergwerk zu transportieren, sind Möglichkeiten, die Belastung der Belüftung und der Ausrüstung zu verringern und damit die Art von Optionalität zu schaffen, die den Untertagebergwerken zum Erfolg verhelfen."

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Will Robinson, P.Geo., Vice President Exploration von West Red Lake Gold und qualifizierter Sachverständiger für die Exploration des Projekts West Red Lake, sowie von Maurice Mostert, P.Eng., Vice President Technical Services von West Red Lake Gold und qualifizierter Sachverständiger für technische Belange des Projekts West Red Lake gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und freigegeben.

ÜBER WEST RED LAKE GOLD MINES

West Red Lake Gold Mines Ltd. ist ein börsennotiertes Goldbergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf seiner Vorzeigegoldmine Madsen und der dazugehörigen 47 km2 großen, äußerst aussichtsreichen Liegenschaft im Revier Red Lake in Ontario liegt. Im ertragreichen Goldrevier Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario wurden über 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert; das Revier beherbergt einige der reichsten Goldlagerstätten der Welt. WRLG ist zudem Eigentümer des Projekts Rowan in Red Lake, das eine kleine, hochgradige Lagerstätte beherbergt, die West Red Lake Gold zur Produktionsreife weiterentwickeln will.

FÜR WEST RED LAKE GOLD MINES LTD.

"Shane Williams"

Shane Williams

President & Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Gwen Preston

Vice President Communications

Tel: (604) 609-6132

E-Mail: investors@wrlgold.com oder auf der Webseite des Unternehmens unter https://www.westredlakegold.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS UND ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie "antizipieren", "erwarten", "schätzen", "prognostizieren", "planen" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse hindeuten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements; sie unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung abweichen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Volatilität der Märkte, die Lage auf den Finanzmärkten für die Wertpapiere des Unternehmens, die Schwankungen der Rohstoffpreise sowie Änderungen der Geschäftspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Schlüsselerwartungen und Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tatsache, dass das Unternehmen seine erklärten Geschäftsziele weiterverfolgen wird und dass es in der Lage sein wird, zusätzliches Kapital zu beschaffen, um damit fortzufahren. Obwohl das Managements des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen gegenüber solchen Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten sind im Lagebericht des Unternehmens (Management's Discussion and Analysis) für das Jahr zum 31. Dezember 2024 und im Jahresbericht des Unternehmens für das Jahr zum 31. Dezember 2024 enthalten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden können.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Für weitere Informationen über das Unternehmen sollten Investoren die kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens lesen, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80600Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80600&tr=1



