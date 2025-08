ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Energy nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analystin Supriya Subramanian hob in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung den überraschend starken Auftragseingang des Energietechnikkonzerns positiv hervor. Das Zahlenwerk insgesamt nannte sie aber "durchwachsen". Zudem liege der Konsens bereits am oberen Ende des Margenausblicks des Unternehmens./rob/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 05:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ENER6Y0





© 2025 dpa-AFX-Analyser