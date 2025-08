Panama City (ots/PRNewswire) -Flipster (http://bit.ly/4fvse1b), eine globale Handelsplattform für Kryptowährungen, ist eine Partnerschaft mit Kaia eingegangen, einer leistungsstarken öffentlichen Blockchain, die von den asiatischen IT-Giganten Kakao und LINE unterstützt wird, um die Nutzbarkeit und Integration des nativen Kaia USDT zu fördern. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die Einführung von Stablecoins zu beschleunigen und den praktischen Nutzen digitaler Vermögenswerte in ganz Asien zu erschließen, sodass digitale Dollar-Vermögenswerte sowohl über die leistungsstarke Handelsinfrastruktur von Flipster als auch über das verbraucherfreundliche Blockchain-Ökosystem von Kaia praktisch im Alltag genutzt werden können.Die Integration von Flipster bietet Händlern eine neue, reibungslose Möglichkeit, Kapital über das Kaia-Netzwerk einzusetzen. Die Partnerschaft bietet außerdem nahtlosen Zugang zu Möglichkeiten auf Basis von Stablecoins innerhalb eines Ökosystems, das in realen Anwendungen verankert ist, darunter tokenisierte reale Vermögenswerte (RWAs), NFT-Marktplätze, In-Game-Ökonomien und Zahlungen über die 250 Millionen Nutzer starke Nutzerbasis von LINE Messenger."Kaia gestaltet die Zukunft der Einführung von Stablecoins in Asien und darüber hinaus", sagte Youngsun Shin, Leiter der Abteilung Produkte und Partnerschaften bei Flipster. "Mit nativem USDT und einem klaren Fokus auf reale Anwendungen bietet Kaia Nutzern eine schnellere und zugänglichere Möglichkeit, Kapital zu bewegen und praktische On-Chain-Erfahrungen zu sammeln. Diese Partnerschaft erweitert die Multichain-Stablecoin-Infrastruktur von Flipster und verbindet Händler direkt mit dem Ort, an dem digitale Vermögenswerte auf den Alltag treffen.""Ich freue mich, dass der native Kaia USDT nun auch auf der etablierten Handelsplattform von Flipster verfügbar ist", so Dr. Sam Seo, Vorsitzender der Kaia DLT Foundation. "Im Rahmen unseres Ziels, ein umfassendes globales Stablecoin-Netzwerk aufzubauen, wird Kaia mit unseren hervorragenden Partnern zusammenarbeiten, während sich die Kaia-Chain auf die Kombinierbarkeit von Stablecoins konzentriert, um Nutzern weltweit ein reibungsloses Erlebnis zu gewährleisten."Anlässlich des Starts bietet Flipster exklusive Kampagnen (http://bit.ly/47ayrNw) an, um Nutzer für das Kaia-Ökosystem zu gewinnen, darunter Angebote für Nutzer, die während des Aktionszeitraums USDT bei Kaia einzahlen und handeln.Mit dieser Partnerschaft setzt Flipster seine Bemühungen fort, die Verbreitung von Stablecoins voranzutreiben und den Multichain-Zugang zu erweitern. Gemeinsam mit Kaia verstärkt Flipster sein Engagement, Stablecoins dem Alltag näher zu bringen und ihren Nutzen in ganz Asien zu erweitern.Um mehr zu erfahren oder sich an der Kampagne zu beteiligen, gehen Sie zu https://flipster.io/en/marketing/flipster-kaia (http://bit.ly/47ayrNw)Informationen zu FlipsterFlipster (http://bit.ly/4fvse1b) ist die friktionsfreie Börse für Krypto-Händler, die das ultimative dauerhafte Handelserlebnis suchen. Mit Null-Spreads für mehr als 20 Majors, sofortiger Ausführung und hoher Liquidität bietet sie Präzision und Leistung für alle, die schnell handeln wollen. Erfahren Sie mehr unter flipster.io (http://bit.ly/4fvse1b) oder folgen Sie X (https://x.com/flipster_io).Informationen zu KaiaKaia ist eine hochleistungsfähige öffentliche Blockchain, die Web3 für Hunderte Millionen Menschen in Asien zugänglich macht. Kaia entstand aus der Fusion der Blockchains Klaytn und Finschia, die ursprünglich von Kakao und LINE entwickelt wurden. Kaia ist Asiens größtes Web3-Ökosystem, das mit den Messengern Kakaotalk und LINE integriert ist, die zusammen über 250 Millionen Nutzer haben. Alle Nutzer können Web3 mit der Einfachheit und Geschwindigkeit von Web2 in ihrer bevorzugten Messenger-Super-App erleben, um sich zu verbinden, zu erstellen, zusammenzuarbeiten und zum Ökosystem beizutragen. Weitere Informationen finden Sie unter www.kaia.io.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2744180/Flipster_Kaia_Partner_Extend_Stablecoin_Access_Across_Asia.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/flipster-und-kaia-kooperieren-um-den-stablecoin-zugang-in-ganz-asien-zu-erweitern-302522325.htmlPressekontakt:Flipster,pr@flipster.ioOriginal-Content von: Flipster, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180083/6091326