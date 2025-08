Stuttgart (ots) -Die Motor Presse Stuttgart richtet ihr Abo-Management strategisch neu aus und hat sich nach intensiver Prüfung für den DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH, ein Unternehmen von RTL Deutschland, als neuen Dienstleistungspartner entschieden. Ab April 2026 übernimmt der DPV das komplette Management der rund 430.000 Abonnements der Motor Presse Stuttgart und Hamburg."Die Zusammenarbeit mit dem DPV markiert einen wichtigen Schritt hin zu einer zukunftsfähigen Abo-Strategie, die bewährte Vertriebsstrukturen mit digitalen, innovativen und kundenfokussierten Lösungen verbindet. Der DPV überzeugt durch ein erfahrenes Team, messbare Qualität im operativen Kundenservice, ein modernes Technologie-Set sowie Best-Practice-Kompetenz im Abo-Marketing. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit", sagt Michael Samak, Mitglied des Boards und verantwortlich für Märkte & Erlöse.Der DPV bringt nicht nur umfassende Erfahrung in der Betreuung großer Medienmarken wie DIE ZEIT, Stiftung Warentest und RTL Deutschland mit. Zum Portfolio von RTL Deutschland zählen unter anderem die Titel stern, GEO und Capital. Darüber hinaus überzeugt der DPV mit moderner und zukunftsweisender Technologie, digitalem Abo-Marketing und exzellentem Kundenservice."Die Entscheidung der Motor Presse Stuttgart, das umfassende Leistungspaket unseres Abo-Managements in Anspruch zu nehmen, werten wir als starken Vertrauensbeweis. Das unterstreicht unsere Leistungsfähigkeit und ist eine klare Bestätigung dafür, dass unser strategischer Fokus auf das Mandantengeschäft der richtige Weg ist. Wir freuen uns sehr auf die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit.", sagt Christian Behr, Geschäftsführer DPV Deutscher Pressevertrieb.Zukünftig erfolgt die Steuerung des Abo-Managements kanalübergreifend, integriert und zentral aus einer Plattform - von der Kundengewinnung bis zur langfristigen Bindung. Gleichzeitig übernimmt das Vertriebs- und Marketingteam der Motor Presse Stuttgart die vollumfängliche Steuerung aller werblichen Leistungen im Rahmen der Neukundengewinnung und Pflege der Bestandskunden. Der Ausbau zukunftsweisender Geschäftsmodelle, wie beispielsweise der Einführung neuer Abo-Modelle oder Eventbausteine, sind ebenso Teil der Strategie.Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Kontakt:Franka KreiterLeiterin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1018fkreiter@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.linkedin.com/company/motor-presse-stuttgartwww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22036/6091321