Kontrollen, wohin vor allem Chips von Nvidia geliefert werden (China!), dazu schwache Zahlen von AMD und Super Micro Computer: die KI-Blase gerät immer mehr in Gefahr - und das in einer Phase, in der die Wirtschaft in den USA auch wegen den Zöllen von Trump immer schwächer wird! Das haben die gestrigen ISM-Daten klar gezeigt ...

