London (ots) -Ab sofort ist das neue Phone (3) von Nothing bei o2, Congstar und 1&1 in Bundles mit Mobilfunktarifen erhältlich. Mit Raten ab 29,99 EUR und einer Ersparnis von bis zu 270 EUR.Phone (3) kombiniert ein weiterentwickeltes Design, die neue Glyph Matrix, ein vielseitiges 4K/50 MP Quad-Kamerasystem und Nothing OS 3.5 für ein unverwechselbares Nothing-Erlebnis.Gemeinsam mit o2, Congstar und 1&1 bietet Nothing das Phone (3) nun in verschiedenen Tarifpaketen an, passend zu unterschiedlichen Bedürfnissen:o2 - 180 EUR Ersparnis für Endkund:innen- Phone (3), 256 GB Speicher- Tarif: o2 Mobile M mit 30 GB+ mit 36 Monate Laufzeit- Monatlich: nur 29,99 EUR (statt 34,99 EUR)- Angebot-Laufzeit: 6. August - 3. SeptemberCongstar - 180 EUR Ersparnis für Endkund:innen- Phone (3), 256 GB Speicher- Tarif: Allnet-Flat mit 24 Monaten Laufzeit- Monatlich: 36,50 EUR inkl. CMF Buds + exklusives Überraschungs-Goodie1&1 - dauerhaft günstig für Endkund:innen- Phone (3), 256 GB Speicher- Tarif: 5G All-Net-Flat mit 24 Monaten Laufzeit- Monatlich: 34,99 EUR Inkl. CMF BudsUm auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie Nothing auch auf Instagram, TikTok und X folgen.Weitere Informationen und Bildmaterial zum Phone (3) finden Sie im Media Kit (https://drive.google.com/drive/folders/1HYWSKp-OgiJsx4Z-2-A7ljNkY_Yy0U2C?usp=drive_link) und auf nothing.tech.About NothingNothing wurde 2020 in London gegründet und ist ein Technologieunternehmen der anderen Art: eines, das menschliche Kreativität inspiriert, indem es Menschen, Design und Begeisterung wieder in den Mittelpunkt stellt. Von preisgekrönten Smartphones bis hin zu Audio-Produkten, die anders aussehen und klingen, denkt Nothing neu darüber nach, wie sich Technologie anfühlen sollte. Transparent und gemeinsam mit unserer globalen Community von über drei Millionen Menschen entwickeln wir unsere Produkte ausdrucksstark, persönlich und unterhaltsam. In nur vier Jahren hat Nothing es geschafft, über 10 Millionen Geräte zu verkaufen und einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar zu erzielen.Pressekontakt:Patricia KurowskiM: +49 173 6640 030nothing-pr@hkstrategies.comOriginal-Content von: Nothing, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157514/6091343