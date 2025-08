SAIC Motor hat in China mit dem Vorverkauf des neuen kompakten Elektromodells MG4 begonnen und bietet vier Varianten ab 73.800 Yuan an, was knapp 9.000 Euro entspricht. Eine Version mit Semi-Solid-State-Batterie soll noch in diesem Jahr folgen. Der Kompaktwagen ist in vier Varianten mit Einstiegspreisen zwischen 73.800 und 105.800 Yuan (etwa 8.800 bis 12.700 Euro) erhältlich. Laut der Muttergesellschaft SAIC entspricht der Einführungspreis einer ...

