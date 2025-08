SYDNEY, Aug. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, der führende Online-Broker für Devisen und CFDs, hat eine herausragende Werbeaktion für sein Axi Select-Angebot gestartet.

Ab August 2025 erhalten alle Axi Select-Traderinnen und -Trader in der ersten Phase des Programms, der Seed-Phase, Zugang zu einer Zuteilung von 5.000 US-Dollar und profitieren von einer großzügigen Gewinnbeteiligung von 10?% am Monatsende. Diese zeitlich befristete Aktion ermöglicht es Tradern und Traderinnen, kostenlos am Kapitalzuweisungsprogramm des Brokers teilzunehmen und Gewinnbeteiligungsmöglichkeiten zu erschließen, die normalerweise späteren Phasen vorbehalten sind. Damit erhalten Trader einen exklusiven Vorteil, um ihre Trading-Karriere zu beschleunigen.

"Ab August dieses Jahres können sowohl neue als auch bestehende Traderinnen und Trader von Anfang an von den Vorteilen von Axi Select profitieren", erklärt Greg Rubin, Head of Axi Select. Er fügt hinzu: "Axi Select ist nicht nur ein Versprechen - es liefert bereits Ergebnisse. Unser traderorientierter Ansatz in Verbindung mit erstklassigen Tools und Support ist darauf ausgelegt, das langfristige Potenzial von Tradern auf den Märkten zu fördern. Tatsächlich haben bereits mehrere Axi Select-Trader den Meilenstein von 1.000.000 US-Dollar erreicht."

Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos und mit keinen Gebühren verbunden. Die wichtigsten Voraussetzungen für neue Trader und Traderinnen sind die Einrichtung eines Axi Select-Kontos, die Einzahlung von mindestens 500 US-Dollar und das Erreichen der Seed-Stufe entweder vor oder während des Aktionszeitraums. Alle Trades, die auf einem Axi Select-Konto platziert werden, werden auf das Allokationskonto des Traders gespiegelt, wo die während dieser Zeit erzielten Gewinne einer Gewinnbeteiligung von 10?% unterliegen, die automatisch Ende August ausgezahlt werden. Bestehende Kundinnen und Kunden in der Seed-Phase nehmen automatisch an der Aktion teil - sie müssen lediglich zwischen dem 1. August und dem 31. August Trades platzieren, um teilzunehmen.

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden von Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für verschiedene Anlageklassen an, darunter Forex, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und mehr.

