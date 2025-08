(mit mehr Details)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Aktienkurs von Vonovia ist am Mittwoch nach deutlichen Anfangsgewinne abgebröckelt. Dennoch notierten sie am späten Vormittag noch 2,8 Prozent im Plus bei 28,13 Euro. Im frühen Handel hatten sie mit einem Kurssprung von mehr als 5 Prozent auf die Zahlen von Deutschlands größtem Wohnimmobilienkonzern reagiert. Für das laufende Jahr steht damit noch ein Kursminus von gut 4 Prozent zu Buche.

Vonovia wird nach Zuwächsen in der ersten Jahreshälfte zuversichtlicher und erhöhte seine Ziele für das Gesamtjahr. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) legte in den ersten sechs Monaten um 12 Prozent zu. Vonovia profitiert weiterhin wie alle Vermieter von einer hohen Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten.

JPMorgan-Analyst Neil Green sprach in einer ersten Reaktion von einem erfreulichen Quartalsbericht. Er lobte vor allem den gestiegenen Wert des Immobilienportfolios und den verbesserten Ergebnisausblick.

Nach einem bereits starken Auftaktquartal sei der Schwung bei dem Immobilienkonzern ungebrochen, bemerkte Andre Remke von der Baader Bank. Operativ und vor Steuern hätten die Ergebnisse die Erwartungen übertroffen. In der Folge seien die Jahresziele auf ein überraschend hohes Niveau angehoben worden./edh/mne/

