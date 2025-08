München (ots) -Wie werden wir in zehn, zwanzig oder fünfzig Jahren wohnen? Diese Frage steht im Zentrum des neuen Projekts "Wohnen der Zukunft", das Interhyp, heute unter der Leitung von Vertriebsvorständin Mirjam Mohr gestartet hat. Ziel ist es, gesellschaftliche, politische und technologische Entwicklungen rund um das Thema Wohnen zu beleuchten - und aktiv mitzugestalten."Heute schon an morgen denken: dieses Motto findet meiner Meinung nach noch viel zu wenig statt, wenn es um das essenzielle Thema Wohnen geht", sagt Mirjam Mohr. "Dabei betrifft es uns alle - Mieter*innen, Eigentümer*innen, Planer*innen und politische Entscheidungsträger*innen. Wohnen ist nicht nur ein Grundbedürfnis, sondern Ausdruck unserer Werte und unserer Vorstellung von Gemeinschaft."In den kommenden Monaten wird Interhyp gemeinsam mit Expert*innen aus Politik, Stadtentwicklung, Architektur und Gesellschaft zentrale Fragen diskutieren, zukunftsweisende Projekte vorstellen und neue Perspektiven aufzeigen. Die Initiative widmet sich unter anderem folgenden Themen:- Nachhaltigkeit: Energieeffiziente Bauweisen, ökologische Materialien und CO2-neutrale Quartiere- Gesellschaftliche Verantwortung: Ist Wohnen ein Grundrecht? Welche politischen Lösungen braucht es?- Neue Wohnformen: Co-Living, Mehrgenerationenhäuser, modulare Architektur- Städte im Wandel: Wie sieht die Stadtplanung der Zukunft aus?Ein zentrales Element der Initiative ist die Interhyp-Wohntraumstudie, die Mitte Oktober veröffentlicht wird. Sie gibt Einblicke in die Wohnwünsche und Zukunftsvorstellungen der Menschen in Deutschland."Ich freue mich auf den Dialog mit Visionär*innen, Praktiker*innen und allen, die sich für das Wohnen von morgen interessieren", so Mohr. "Denn nur gemeinsam können wir Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit finden. Wohnen ist mehr als nur vier Wände."Über Interhyp:Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittlerinnen und -Vermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2024 ein Finanzierungsvolumen von 22,4 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an über 140 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kundinnen und Kunden und Partner präsent.Pressekontakt:Valeria Honal, Senior Unternehmenssprecherin, Interhyp AG, August-Everding-Straße 24, 81671 München, Telefon: +49 (89) 20307 1281, E-Mail: presse@interhyp.de; https://www.interhyp.deOriginal-Content von: INTERHYP AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12620/6091387