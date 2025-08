Essen/Regensburg (ots) -Die Biogents AG aus Regensburg will die Aufmerksamkeit für die Ausbreitung der Asiatischen Tigermücke, die damit verbundenen Gefahren und die Methoden zu ihrer Bekämpfung erhöhen. Die potenziellen Überträger tropischer Krankheiten breiten sich auch in Deutschland aus. Jüngst warnte die Weltgesundheitsorganisation "WHO" vor einer möglichen weltweiten Chikungunya-Epidemie, ausgelöst durch die Tigermücke* - die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt seit Kurzem eine Reiseschutzimpfung gegen die Krankheit.** Die Biogents AG setzt bei Aufklärung und Schutz auf die Mithilfe von Kommunen und Bürgern und verteilt Informationsmaterial auch für Arztpraxen und Gesundheitsämter.Kampf gegen das tödlichste Tier der Welt"Die Stechmücke ist das tödlichste Tier der Welt", so Dr. Martin Geier, CEO von Biogents. Er und seine Kollegen erforschen seit über 20 Jahren diesen potenziellen Überträger gefährlicher Krankheiten. "Von einer infizierten Mücke gestochen, erkranken jedes Jahr weltweit mehrere hundert Millionen Menschen", so Geiers Geschäftspartner Dr. Andreas Rose bei Biogents. Die Asiatische Tigermücke überträgt zum Beispiel Chikungunya oder das Dengue-Fieber. "Dabei kann von einem infizierten Reiserückkehrer eine Übertragungskette ausgehen, wenn er hierzulande wieder von einer Mücke gestochen wird, die das Virus dann aufnimmt und anschließend weiterverbreitet. Aufgrund dieser heiklen Situation ist es wichtig, die Bevölkerung auch im medizinischen Umfeld, wie zum Beispiel in Arztpraxen, über möglichen Mückenschutz aufzuklären", so Rose.Methoden zur MückenbekämpfungSich selbst schützen, aber wie? Dr. Silke Göttler von Biogents fasst zusammen: "Zentral für den Mückenschutz im privaten und öffentlichen Raum sind grundsätzlich zwei Methoden: Mögliche Brutstätten für Mückeneier entfernen und Fallen gegen die erwachsenen Mücken einsetzen." Brutstätten können bereits kleinste Wassermengen in Regentonnen, Gießkannen oder Ähnlichem im Garten sein. "Diese Gefäße sollten regelmäßig geprüft und geleert werden. Eine sehr einfache Maßnahme, die jeder umsetzen kann." Daneben können Privatpersonen und Gemeinden mit Biogents Mückenfallen lokale Bereiche von einigen hundert Quadratmetern effizient und insektizidfrei nachhaltig schützen. "Mit diesen wirksamen Maßnahmen können Mückenpopulationen so gut reduziert werden, dass die Stichzahl um fast 90 Prozent sinkt", so die Biogents-Expertin.Die Message verbreitenDr. Silke Göttler ist regelmäßig in Kommunen zu Gast, um aufzuklären: "Neben Vorträgen für Gemeinden und Schulen zum Thema Mückenschutz stellen wir jetzt zusätzliches Informationsmaterial zur Verfügung. So wollen wir die Bevölkerung sensibilisieren und zur Mithilfe motivieren. Jeder kann hier etwas Sinnvolles tun. Ganz neu gibt es jetzt einen Flyer, der explizit zur Auslage in Arztpraxen entwickelt wurde", so Göttler. Für Kommunen bietet Biogents neben Infomaterial auch Monitoring an. Durch die Überwachung kann festgestellt werden, ob sich in einer Stadt eine Tigermückenpopulation etabliert und wie weit sie sich verbreitet hat.*Quelle: https://ots.de/1sNi3I**: https://ots.de/THTxOz_________________________________________________________________Die SymptomeDengue-Fieber- Hohes Fieber und zwei der folgenden Symptome: starke Kopfschmerzen, Augenschmerzen, Muskel- und Gelenkschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Nasen- und Zahnfleischbluten, Hautausschlag- Selten schwerer Verlauf: Hämorrhagisches Denguefieber mit Einblutungen in der Haut und Magen-Darm-Blutungen oder Dengue-Schock-Syndrom mit starkem Blutdruckabfall- Bei Reisen ins Ausland: Informieren Sie sich auf der Webseite des Tropeninstituts.Chikungunya- Symptome: hohes Fieber, schwere Gelenkschmerzen, hohe Berührungsempfindlichkeit- Häufige weitere Symptome: Hautausschlag, Lymphknotenschwellung- Selten schwerer Verlauf- Bei Reisen ins Ausland: Informieren Sie sich auf der Webseite des Tropeninstituts._________________________________________________________________SchutzmöglichkeitenMückenfallen- Je nach Falle fangen sie erwachsene Mücken oder imitieren eine Brutstätte, um die Vermehrung zu stoppen- Bis zu 87 Prozent weniger Stiche- Insektizidfreier Lockstoff- Wissenschaftlich erwiesen- Lokaler Schutz von mehreren hundert QuadratmeternMögliche Brustätten kontrollieren- Gießkannen, Regentonnen, Eimer, Blumentöpfe und Co. dienen als potenzielle Brutstätten- Kontrollieren, ausleeren, abdecken_________________________________________________________________Biogents - Vorreiter in der MückenbekämpfungBis zu 87 Prozent weniger Stiche: Die Biogents AG aus Regensburg löst Mückenprobleme effektiv mit Mückenfallen - insektizidfrei, nachhaltig und lokal präventiv. Sie sind im privaten Garten wie in öffentlichen Bereichen und Einrichtungen nutzbar. Biogents wurde 2002 gegründet - basierend auf 23 Jahren Forschung wurden die in Frankreich marktführenden Biogents Mückenfallen bereits in zahlreichen Studien und Praxisbeispielen als hochwirksam belegt. Sie werden in mehr als 100 Länder verkauft und haben bereits ganze Städte und Inseln von Mückenproblemen befreit. So dämmt das Unternehmen außerdem die Gefahr durch mögliche Krankheitsüberträger wie die Asiatische Tigermücke ein.