Wie schnell die Stimmung an der Börse umschwingen kann, hat am heutigen Mittwoch die Zalando-Aktie gezeigt. Nachdem der Konzern am Vorabend die Prognose angehoben hatte, war das Papier mit plus fünf Prozent in den Handel gestartet. Doch schon wenige Stunden später notiert sie knapp fünf Prozent im Minus.Auslöser der anfänglichen Euphorie war der Quartalsbericht des Online-Modehändlers. Zalando hatte nach einem soliden zweiten Quartal seine Prognose angehoben und erstmals die Übernahme von About ...

