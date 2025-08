EQS-News: innoscripta SE / Schlagwort(e): Sonstiges

innoscripta SE kündigt Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2025 an



06.08.2025 / 11:33 CET/CEST

München, 06. August 2025 - Die innoscripta SE, Arnulfstraße 60, 80335 München, wird am 21. August 2025 ihre Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlichen. Der Halbjahresbericht wird Einblicke in die operative und finanzielle Entwicklung des Unternehmens im ersten Halbjahr 2025 geben und über die wichtigsten Kennzahlen sowie strategischen Fortschritte informieren. Der Bericht wird ab dem 21. August 2025 auf der Website der innoscripta SE im Bereich Investoren zur Verfügung stehen. Die innoscripta SE wird am 21. August 2025 ein Online-Meeting veranstalten, um die Ergebnisse der Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2025 zu besprechen und über den aktuellen Stand der Geschäftsentwicklung zu informieren. Das Online-Meeting wird in englischer Sprache abgehalten.

Kontakt: innoscripta SE

Arnulfstraße 60

80335 München

E-Mail: ir@innoscripta.com

Web: www.innoscripta.com



