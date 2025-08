Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan (BoJ) ist weiterhin in die Gegenrichtung unterwegs, so die Experten von Union Investment.Angesichts der guten Konjunkturentwicklung und vor allem wegen des anhaltenden Inflationsdrucks werde die BoJ ihren Kurs der schrittweisen geldpolitischen Normalisierung fortsetzen. Auch auf der Juli-Sitzung habe die BoJ keine Änderung an ihrer geldpolitischen Ausrichtung vorgenommen. Die Zoll-Einigung zwischen den USA und Japan sei als wesentlicher Schritt nach vorn bezeichnet, aber gleichzeitig die durch die Handelspolitik gestiftete anhaltende Unsicherheit betont worden. Die BoJ habe damit den Weg zur nächsten Leitzinserhöhung bereitet - ohne sich in irgendeiner Form festzulegen. Die Experten von Union Investment gehen davon aus, dass sie den Leitzins erst dann anheben wird, wenn aus ihrer Sicht ausreichend Klarheit über die US-Handelspolitik und deren Auswirkungen besteht. Diese Voraussetzung würden die Experten im Oktober als erfüllt einschätzen, weshalb sie dann mit der nächsten Leitzinsanhebung auf 0,75 Prozent rechnen würden. Im kommenden Jahr dürften zwei weitere Zinsschritte folgen. (Ausgabe Juli 2025) (06.08.2025/alc/a/a) ...

