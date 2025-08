MEI Pharma initiiert seine Litecoin-Treasury-Strategie mit einer ersten großen Akquisition der zukunftsträchtigen Kryptowährung. Anleger können langfristig profitieren. 110 Millionen US$ in Litecoin Das Unternehmen gab gestern bekannt, 929.548 Litecoins zu einem Durchschnittspreis von 107,58 US$ erworben zu haben. Somit wurde die komplette Summe in Höhe von 100 Millionen US$ aus der jüngsten PIPE-Finanzierung zum Erwerb der Kryptowährung verwendet. ...

