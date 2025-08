Bonn (ots) -Mocktails, also alkoholfreie Cocktails mit Fruchtsäften sind in diesem Sommer total angesagt. Und zwar nicht nur in der Partyhauptstadt Berlin, sondern überall in Deutschland. Mario Hattwig hat sich mal schlau gemacht, warum die voll im Trend liegen und was die geschmacklich auszeichnet.Sprecher: Für Eva Derndorfer, Lebensmittelsensorikerin und Autorin des Buchs "Alkoholfreie Drinks", ist der Mocktail-Boom relativ einfach zu erklären.O-Ton 1 (Eva Derndorfer, 16 Sek.): "Jugendliche achten heute ja viel mehr auf ihre Gesundheit, als das frühere Generationen gemacht haben. Da hat es schon in den vergangenen Jahren einen richtigen Bewusstseinswandel gegeben, auch was alkoholfreie Getränke betrifft. Und dann gibt es aber ganz klar auch sensorische Gründe, denn Mocktails sind ja wahre Geschmacksexplosionen."Sprecher: Weil man im Grunde genommen halt alles mixen kann, was die Natur hergibt.O-Ton 2 (Eva Derndorfer, 27 Sek.): "Da sind natürlich Fruchtsäfte oder Nektare meistens die Basis, denn die sorgen einerseits für Geschmack, aber auch für dieses Mundgefühl, für den Körper im Getränk. Und diese Säfte oder Nektare, die mixt man dann mit Teeauszügen, mit Gewürzen, mit Kräutern, mit Verjus, das ist der Saft von unreifen Trauben, mit Sirup, auch mal mit Hydrolaten wie Rosenwasser, mit Mineralwassern. Die Anzahl der Möglichkeiten, was man alkoholfrei mixen kann, ist schier endlos."Sprecher: Aus geschmacklicher Sicht gibt's aber schon ein paar Kombinationen, die besonders gut matchen. Naturtrüber Birnensaft mit Rosmarin oder Quittendirektsaft mit Tonic zum Beispiel.O-Ton 3 (Eva Derndorfer, 29 Sek.): "Dann, jetzt um diese Jahreszeit, wenn man Rhabarbernektar mit Wassermelonenfruchtfleisch mixt, im Verhältnis 1 zu 1. Ich würze das dann noch zur Abrundung mit ein bisschen zerstoßenem Anis und ich reibe auch gerne noch ein bisschen Orangenschale rein. Und das ist einfach ein genialer Sommeraperitif. Ja, und da könnte man es zum Beispiel auch mal mit einem Bellini probieren. Also man mischt einfach Pfirsichnektar, Verjus, Mineralwasser und Zitronenschale und serviert das Ganze im Sektglas - und, ja, da hat noch nie jemand Alkohol vermisst bei diesem Getränk."Sprecher: Und das ist auch einer der Gründe, warum der Mocktail-Boom laut Eva Derndorfer noch lange anhalten wird:O-Ton 4 (Eva Derndorfer, 19 Sek.): "Ich glaube, das lässt sich nicht mehr umkehren, im positiven Sinn jetzt gesprochen. Es gibt ja auch einfach jetzt viel mehr Möglichkeiten. Es hat ja einen Bewusstseinswandel stattgefunden, sowohl in der Gastronomie, es reagieren natürlich auch Hersteller, es gibt Bücher, es gibt Ideen, was man mixen kann. Also ich glaube, das ist nicht mehr umzudrehen - und das ist ja auch gut so."Abmoderationsvorschlag: Mehr Infos zum Thema bekommt man in Eva Derndorfers Buch "Alkoholfreie Drinks" und online unter www.mocktailmatch.de. Dort kann man auch noch bis zum 15. September Fotos oder Videos vom Roadtrip, Rooftop oder Relaxen am Pool mit seinem Lieblings-Mocktail posten und taggen - und mit ein bisschen Glück tolle Preise gewinnen. Viel Spaß dabei!Pressekontakt:Klaus Heitlinger, GeschäftsführerVerband der deutschen Fruchtsaft-Industrie e. V.Mainzer Straße 253, D-53179 BonnTelefon: +49 2 28 9 54 60-0info@fruchtsaft.orgwww.fruchtsaft.deOriginal-Content von: VdF Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/44111/6091501