Yamaha Motor Co., Ltd. (Tokyo: 7272) gibt seine konsolidierten Geschäftsergebnisse für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2025 bekannt.

Die Einnahmen für diesen Zeitraum betrugen 1.277,8 Milliarden Yen (eine Abnahme um 70,6 Milliarden Yen oder 5,2% im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres), betrug das Betriebsergebnis 84,1 Milliarden Yen (eine Abnahme um 70,0 Milliarden Yen oder 45,4%) und der den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnende Nettogewinn betrug 53,1 Milliarden Yen (eine Abnahme um 59,8 Milliarden Yen oder 52,9%).

Für das erste Halbjahr der konsolidierten Rechnungsperiode lag der aktuelle Wechselkurs des US-Dollars bei 148 Yen (ein Anstieg um 4 Yen gegenüber dem gleichen Zeitraum des vorherigen Geschäftsjahres) und der Wechselkurs des Euro lag bei 162 Yen (eine Zunahme um 3 Yen).

Die sinkenden Motorräder-, persönlichen Wasserfahrzeug- und Golfcart-Stückzahlen führten zu geringeren Einnahmen. Für die betrieblichen Erträge führten der Rückgang der Stückzahlen und höhere FuE-Ausgaben in den Motorrad- und Marineprodukt-Kerngeschäften sowie ein Anstieg der Arbeitskosten und anderer Vertriebs- und Verwaltungskosten zu einem Rückgang der Einnahmen.

Prognose der konsolidierten Geschäftsergebnisse

Zu den konsolidierten Geschäftsergebnissen für die erste Hälfte des Geschäftsjahres bis 31. Dezember 2025 kam es im Motorradgeschäft des Unternehmens zu einer vorübergehenden Einstellung der Produktion und Lieferungen im ersten Quartal in Vietnam und Indien verzeichnete einen geringeren Absatz im ersten Halbjahr. Darüber hinaus verzeichnete das Marineproduktgeschäft auf dem Hauptmarkt der USA eine geringere Nachfrage als vorhergesagt. Infolgedessen blieben sowohl der Umsatz als auch die betrieblichen Erträge hinter den Erwartungen zurück.

Was die Prognose des Unternehmens für das konsolidierte Geschäftsergebnis für das gesamte Geschäftsjahr betrifft, werden weitere Umsatz- und Gewinnrückgänge nicht nur aufgrund der geringeren oben beschriebenen Umsatzfaktoren prognostiziert, sondern auch aufgrund der Auswirkungen auf die Nachfrage durch höhere Kfz-Steuern in Indonesien und erhöhte Kosten durch zusätzliche Zölle in den Vereinigten Staaten. Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren sowie des Risikos einer teilweisen Auflösung latenter Steueransprüche hat das Unternehmen die folgenden Abwärtskorrekturen seiner Umsatz- und Einkommensprognose für das Geschäftsjahr 2025 vorgenommen:

