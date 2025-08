HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28,40 Euro belassen. Ein deutlicher Bewertungsgewinn habe die Ergebnisse des zweiten Quartals beeinflusst, schrieb Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorquartal nur leicht gestiegen und im Vorjahresvergleich sogar gesunken. Vor diesem Hintergrund erwähnte der Experte auch das gekürzte Umsatzziel, das aber nicht groß überrasche. Weiterer Erläuterungen bedürfe in der Gewinn- und Verlustrechnung die Zusammensetzung der sonstigen betrieblichen Erträge./rob/tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: AT0000A0E9W5





