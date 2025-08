Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Auftragseingänge des Monats Juni lenken heute bereits den Blick auf die Situation der deutschen Industrie und liefern Hinweise auf die morgen anstehenden Zahlen zur Industrieproduktion und dem Außenhandel, so die Analysten der Helaba.Dominierendes Thema werde sein, inwieweit die US-amerikanische Zollpolitik Spuren in der deutschen Wirtschaft hinterlasse. Es seien zuletzt vor allem Auslandsbestellungen gewesen, die die Nachfrage nach deutschen Produkten aufrechterhalten hätten. Mit den Verwerfungen aufgrund der Zollpolitik der USA drohe nun ein Dämpfer bei den ausländischen Bestellungen, und fraglich sei, ob sich die inländische Nachfrage erhole und einen Boden ausbilde. Die zuletzt verbesserten Stimmungsindikatoren und die fiskalischen Impulse würden zwar auf eine allmähliche Trendwende hoffen lassen, die tatsächlichen Zahlen hätten bis zuletzt aber enttäuscht. So habe der VDMA bekannt gegeben, im Juni seien inländische und ausländische Bestellungen gleichermaßen real um 5% niedriger ausgefallen als ein Jahr zuvor. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...