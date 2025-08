Umsatzsteigerung auf 7,8 Mrd. USD, Nettogewinn stieg auf 628 Mio. USD

Techtronic Industries Co. Ltd. ("TTI" oder "die Gruppe") (Börsenkürzel: HK: 0669, ADR-Symbol: TTNDY), ein weltweit tätiger Hersteller von kabellosen Elektrowerkzeugen, Outdoor-Motorgeräten sowie Bodenpflege- und Reinigungsgeräten, gibt die ungeprüften konsolidierten Ergebnisse des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften für das am 30. Juni 2025 endende Halbjahr bekannt. TTI steigerte seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2025 auf 7,8 Mrd. USD, was einem Anstieg von 7,1 in der Berichtswährung und 7,5 in lokaler Währung entspricht. Die beiden führenden Marken MILWAUKEE und RYOBI erzielten in diesem Zeitraum eine außergewöhnliche Performance.

TTI hat ein starkes erstes Halbjahr hinter sich und konnte den Umsatz in lokaler Währung um 7,5 auf 7,8 Mrd. USD und den Nettogewinn um 14,2 auf 628 Mio. USD steigern.

Unser Flaggschiff MILWAUKEE baute seine dominante Führungsposition als weltweit führende Marke für professionelle Elektrowerkzeuge mit einem Umsatzwachstum von 11,9 in lokaler Währung weiter aus.

RYOBI, die weltweit führende Marke für batteriebetriebene Werkzeuge und Outdoor-Produkte für Endverbraucher, steigerte seinen Umsatz in lokaler Währung um 8,7 %.

TTI meldete für das erste Halbjahr 2025 einen freien Cashflow von 468 Mio. USD und schloss den Berichtszeitraum mit einer Netto-Cash-Position ab.

Wichtigste Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2025 2025 USD in Millionen 2024 USD in Millionen Veränderung Umsatz 7.833 7.312 +7,1% Bruttogewinnspanne 40,3 % 39,9 +34 bps EBIT 709 626 +13,3 % Gewinn, der den Eigentümern des Unternehmens zuzurechnen ist 628 550 +14,2 % Unverwässerter Gewinn pro Aktie (US-Cents) 34,37 30,12 +14,1 % Zwischendividende pro Aktie (ca. US-Cent) 16,09 13,90 +15,7 %

Die Bruttomarge verbesserte sich im ersten Halbjahr 2025 um 34 Basispunkte auf 40,3 %. Dieser Anstieg spiegelt die operative Effizienzsteigerung bei den Verbrauchermarken wider, bei denen TTI den Fokus auf Rentabilität gelegt hat, sowie die positiven Mixeffekte aus dem Wachstum des margenstarken MILWAUKEE-Geschäfts und Produktivitätssteigerungen im gesamten Fertigungs- und Beschaffungsnetzwerk. Das EBIT für das erste Halbjahr 2025 belief sich auf 709 Mio. USD, was einem Anstieg von 13,3 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2024 entspricht. Die EBIT-Marge stieg ebenfalls um 49 Basispunkte gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 auf 9,1 des Umsatzes. Der Nettogewinn stieg um 14,2 auf 628 Mio. USD, und der Gewinn pro Aktie verbesserte sich ebenfalls um 14,1 auf 34,37 US-Cent. Das Betriebskapital verbesserte sich gegenüber Juni 2024 um 190 Basispunkte auf 16,8 des Umsatzes. Die Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen positiven Free Cash Flow von 468 Mio. USD und schloss den Berichtszeitraum mit einer Netto-Cash-Position ab.

Der Bereich TTI Power Equipment steigerte seinen Umsatz in lokaler Währung um 8,3 auf 7,4 Mrd. USD. MILWAUKEE erzielte im ersten Halbjahr 2025 ein zweistelliges Umsatzwachstum und schloss mit einem Plus von 11,9 in lokaler Währung ab. RYOBI erzielte im ersten Halbjahr ein hervorragendes Ergebnis und wuchs um 8,7 in lokaler Währung. Der Geschäftsbereich Floorcare and Cleaning steigerte den Betriebsgewinn gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 um 3,6 auf 9,7 Mio. USD, während der Umsatz in lokaler Währung um 4,8 auf 408 Mio. USD zurückging.

Der Vorstand hat beschlossen, für den am 30. Juni 2025 endenden Sechsmonatszeitraum eine Zwischendividende von 125,00 HK-Cent (ca. 16,09 US-Cent) (2024: 108,00 HK-Cent (ca. 13,90 US-Cent)) je Aktie auszuschütten. Die Zwischendividende wird an die Aktionäre ausgezahlt, die am 5. September 2025 im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Die Zwischendividende wird voraussichtlich am oder um den 19. September 2025 ausgezahlt.

Horst Pudwill, Chairman von TTI, sagte: "Angesichts des Umsatzwachstums, des soliden freien Cashflows und der verbesserten EBIT- und Nettogewinnmargen sind wir mit unseren Ergebnissen im ersten Halbjahr 2025 sehr zufrieden. Wir sind zuversichtlich, dass wir das aktuelle makroökonomische Umfeld erfolgreich meistern und uns in den kommenden Monaten und Jahren in einer noch stärkeren Führungsposition positionieren werden."

Steven P. Richman, CEO von TTI, kommentierte: "Unsere starken Ergebnisse im ersten Halbjahr spiegeln das Engagement und die Kultur unseres globalen Teams wider. Wir bauen weiterhin auf diesem Fundament auf, indem wir weltweit Talente rekrutieren, binden und in sie investieren, und sind äußerst stolz auf die Tiefe der Talente und die Stärke unserer Mitarbeiter, die wir auf allen Ebenen bei TTI aufgebaut haben."

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen oder verwendet bestimmte zukunftsgerichtete Begriffe, die auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen und Annahmen von TTI hinsichtlich der Geschäfte und Märkte, in denen die Gruppe tätig ist, basieren und die Ansichten von TTI zum Zeitpunkt dieser Mitteilung widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und unterliegen Marktrisiken, Unsicherheiten und Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von TTI liegen. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse und Renditen erheblich von den Annahmen und Aussagen in dieser Mitteilung abweichen.

Über TTI

Techtronic Industries Company Limited ("TTI" oder das "Unternehmen") wurde 1985 vom deutschen Unternehmer Horst Julius Pudwill gegründet und ist weltweit führend im Bereich der Akku-Technologie. Als Pionier in den Bereichen Elektrowerkzeuge, Motorgeräte für den Außenbereich, Bodenpflege- und Reinigungsprodukte bedient TTI weltweit professionelle, industrielle, Heimwerker- und Verbrauchermärkte. Mit mehr als 47.000 Mitarbeitern weltweit hat das Unternehmen durch seinen unermüdlichen Fokus auf Innovation und strategisches Wachstum seine führende Position in den Branchen, in denen es tätig ist, gefestigt.

MILWAUKEE steht an der Spitze des professionellen Werkzeugsortiments von TTI. Mit einem globalen Forschungs- und Entwicklungszentrum in Brookfield, Wisconsin, ist die traditionsreiche Marke MILWAUKEE weltweit bekannt für Innovation, Sicherheit und Produktivität am Arbeitsplatz. Die Marke RYOBI mit Hauptsitz in Greenville, South Carolina, ist nach wie vor die erste Wahl für Heimwerker und setzt weiterhin Maßstäbe in der Innovation von Heimwerkerwerkzeugen. Das vielfältige Markenportfolio von TTI umfasst auch bewährte Marken wie AEG, EMPIRE, HOMELITE und führende Namen im Bereich Bodenpflege wie HOOVER, ORECK, VAX und DIRT DEVIL (mit Sitz in Charlotte, North Carolina).

Die internationale Anerkennung und das renommierte Markenportfolio von TTI werden durch eine starke Eigentümerstruktur unterstützt, die die globale Reichweite und Stabilität des Unternehmens unterstreicht. Die Familie Pudwill ist nach wie vor der größte Anteilseigner des Unternehmens, während die übrigen Anteile größtenteils von institutionellen Investoren in nordamerikanischen und europäischen Unternehmen gehalten werden. TTI wird an der Hongkonger Börse öffentlich gehandelt und ist Bestandteil des Hang Seng Index. Das Unternehmen ist weltweit tätig und hat sich stark den Standards für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung verpflichtet. Weitere Informationen finden Sie unter www.ttigroup.com.

Alle aufgeführten Marken mit Ausnahme von AEG und RYOBI sind Eigentum der Gruppe. AEG ist eine eingetragene Marke von AB Electrolux (publ.) und wird unter Lizenz verwendet. RYOBI ist eine eingetragene Marke von Ryobi Limited und wird unter Lizenz verwendet.

