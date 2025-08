Berlin (ots) -(DBV) Sie heißen Nantaise, Laguna oder Bolero und schmecken süßlich, sind aromatisch und saftig: Karotten gehören zu den beliebtesten Gemüsesorten der Deutschen und wachsen im gesamten Bundesgebiet. "Deutschlands Böden und Klima bieten hervorragende Bedingungen für den Anbau von Karotten und das schmeckt man! Vom fruchtbaren Niederrhein bis zur sonnigen Pfalz wachsen beispielsweise unsere Möhren unter höchsten Qualitätsstandards heran," bekräftigt Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes. Ob als Snack, im Salat oder gekocht: Die deutsche Karotte ist ein echtes Multitalent in der Küche. Zudem ist sie reich an Vitaminen, Ballaststoffen und Beta-Carotin - ein Plus für Gesundheit und Genuss.Jetzt, während der Saison kommen deutsche Karotten direkt vom Feld auf den Teller, regional, frisch und voller Geschmack. Nach der Erntezeit sorgt moderne Lagertechnik dafür, dass deutsche Möhren das ganze Jahr über verfügbar sind. Hinter jeder Karotte steckt das Know-how und die Leidenschaft deutscher Landwirtinnen und Landwirte, die mit ihrer täglichen Arbeit eine zuverlässige Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln sichern.Karotten, die bei uns in Deutschland regional angebaut werden, sind oft frischer als importierte Ware. Kurze Wege vom Feld in den Handel bedeuten weniger Nährstoffverlust, besserer Geschmack und eine geringere Umweltbelastung durch den Transport.Im Jahr 2024 wurden in Deutschland auf rund 13.789 Hektar Möhren angebaut, wobei die größten Anbauflächen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz liegen. Mit einer Erntemenge von 851.000 Tonnen führt Deutschland die Liste der größten Möhrenerzeuger innerhalb der EU an.Pressekontakt:Deutscher Bauernverband (DBV)Axel FinkenwirthPressesprecherClaire-Waldoff-Str. 710117 Berlina.finkenwirth@bauernverband.net030-31904-240Original-Content von: Deutscher Bauernverband (DBV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6599/6091587