© Foto: Julia Demaree Nikhinson - AP

Trump geht All-in: Pharma droht der 250 Prozent-Schock, Chips stehen vor neuen Zöllen und Indiens russische Ölimporte geraten ins Fadenkreuz. Donald Trump treibt seine Zolloffensive weiter voran und kündigte am Dienstag an, dass neue Abgaben auf Importe von Halbleitern und Pharmaprodukten "innerhalb der nächsten Woche oder so" bekannt gegeben würden. Besonders die Pharmaindustrie soll langfristig unter Druck geraten: "Wir werden zunächst geringe Zölle auf Arzneimittel erheben, aber in einem Jahr - maximal in anderthalb Jahren - werden sie auf 150 Prozent und dann auf 250 Prozent steigen, weil wir wollen, dass Arzneimittel in unserem Land hergestellt werden", erklärte er bei CNBC. Neben …