Der Anteil an Finanzierungen für Wohneigentum zur Vermietung hat in den vergangenen zehn Jahren um knapp zwei Drittel zugelegt. Dies geht aus Daten des Baufinanzierungsvermittlers Dr. Klein hervor. Vor allem neuere Bestandsimmobilien sind gefragt. Wie die Daten des Kreditvermittler Dr. Klein zeigen, werden Immobilien als Kapitalanlage immer gefragter. So hat sich er Anteil an Finanzierungen für Immobilien zur Vermietung seit dem Jahr 2015 um knapp zwei Drittel erhöht. "Ein passives Einkommen zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...