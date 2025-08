Der Jungmakler Award geht 2025 in die 15. Runde. Und die bbg Betriebsberatungs GmbH hat am Mittwoch die Finalisten angekündigt, die beim BundesCasting im September bei der VEMA eG in Karlsruhe antreten dürfen. Das sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die es in die Endrunde geschafft haben. Jedes Jahr veranstaltet die bbg Betriebsberatungs GmbH den Jungmakler Award, den Nachwuchswettbewerb der Versicherungs- und Finanzbranche - 2025 zum 15. Mal. Und passend dazu haben es nach den DigitalCastings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...