Stuttgart (ots) -Vom 25. bis zum 27. September 2025 steht Schwäbisch Gmünd im Fokus des SWR. Die Stadt, eingebettet in die malerische Landschaft der Schwäbischen Alb, wird von Donnerstag bis Samstag Schauplatz für zahlreiche Sendungen, Aktionen und Begegnungen. Der SWR macht seine Angebote vor Ort erlebbar und taucht gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern tief in das Leben der Stadt ein. Das Publikum kann sich auf ein spannendes und abwechslungsreiches Programm freuen mit Live-Sendungen, kulturellen, kulinarischen und musikalischen Highlights sowie Partys, Podcasts und dem SWR Pop-Up Studio. Der SWR und die Stadt laden alle Interessierten herzlich zur SWR Regiotour ein, mitzuerleben, mitzumachen und den Dialog aktiv mitzugestalten.Ein starkes Zeichen für die RegionMit der Regiotour bringt der SWR ein vielseitiges Programm aus Unterhaltung, Kultur und Information nach Schwäbisch Gmünd. Das SWR Pop-Up Studio öffnet am Donnerstag seine Türen, wo sich Bürgerinnen und Bürger auf den Austausch mit SWR Intendant Kai Gniffke freuen können. Das Pop-Up Studio ist während der gesamten SWR Regiotour ein Anlaufpunkt für alle, die den SWR hautnah erleben möchten. Live-Übertragungen aus Schwäbisch Gmünd sowie musikalische Highlights und ein abwechslungsreiches Abendprogramm sorgen dafür, dass für jeden Geschmack etwas geboten ist. Die SWR Regiotour lädt dazu ein, Schwäbisch Gmünd neu zu entdecken, sich mit dem SWR auszutauschen und seine Angebote direkt vor Ort zu erleben.Events und Programm im ÜberblickDonnerstag, 25. September 2025- Medienkompetenz-Workshop "Doku-Klasse" für Schüler:innen in der Eule, mit Podiumsdiskussion- SWR Classic Mobil an verschiedenen Standorten in Schwäbisch Gmünd- Gespräch über den Ulmer Cold Case "Rafael Blumenstock" sowie exklusive Einblicke und Hintergrundinformationen zum SWR True-Crime Podcast "Der Schrei - der rätselhafte Fall Rafael Blumenstock" (18 Uhr)- Live-Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg" (20.15 Uhr)- weiteres Unterhaltungsprogramm am AbendFreitag, 26. September 2025- SWR Big Band live@school mit Workshops und Schulkonzert- SWR3 DJ Party auf dem Johannisplatz, Eintritt freiSamstag, 27. September 2025- SWR1 Live-Sendung "Bloß kein Stress" aus dem Medialiner mit Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein (9-13 Uhr)- "SWR1 Pfännle" auf dem Johannisplatz mit musikalischer Unterhaltung (13-17 Uhr)- Abschlussparty am Abend25. bis 27. September 2025- öffentlich zugängliches SWR Pop-Up Studio in der Fußgängerzone, Bocksgasse 19- stündliche Regionalnachrichten- Dialog-Format "Ask me anything" mit Daniela Baumann, Leiterin SWR Studio Ulm- "DASDING vor Ort" bei der Arbeit- SWR Heimat "Lass reden", im und vor dem Pop-Up Studio "Zufallsbegegnungen"- Street Food Trucks und Getränkebar auf dem JohannisplatzÄnderungen am Programm sind vorbehalten. Zeiten und weitere Programmpunkte werden noch bekanntgegeben.