Aus dieser einzigartigen Kooperation werden repräsentative, umsetzbare Daten für IT-Anbieter und -Distributoren in den Märkten Asien-Pazifik, Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten hervorgehen

Drei Schwergewichte des globalen Distributions- und Datenintelligenzsektors schließen eine Partnerschaft, um die erste und einzige Datenquelle zu schaffen, die umfassende Sell-Through-Erkenntnisse für die Regionen Asien-Pazifik, Nordamerika, Europa und den Nahen Osten liefert. Aus dieser Zusammenarbeit geht die maßgebliche globale Quelle für Vertriebsdaten im Technologiesektor in Schlüsselmärkten hervor und verschafft Anbietern sowie Distributoren einen unvergleichlichen 360-Grad-Blick auf Markttrends.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250805788275/de/

IDC, GTDC and CONTEXT, powerhouse leaders in the global distribution and data intelligence sector, are partnering to create the first and only data source that will deliver comprehensive sell-through insights across Asia Pacific, North America, Europe, and the Middle East. The collaboration will deliver the definitive global source of technology sales-through data across key markets, providing vendors and distributors with an unparalleled 360-degree view of market trends.