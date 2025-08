Linz (www.anleihencheck.de) - Die zuletzt veröffentlichten tschechischen Inflationsdaten haben sich mit 2,7% im Vergleich zu Juni (2,9%) abgeschwächt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Diese Abschwächung sei vorab bereits vom Markt erwartet worden. Nichtsdestotrotz liege die Kerninflationsrate mit 2,9% nach wie vor deutlich über dem Zielwert von 2%. Somit verringere sich die Zinssenkungswahrscheinlichkeit, dass die CNB bis Jahresende die Zinsen senke. Somit sei auch davon auszugehen, dass bei der Notenbanksitzung am Donnerstag die Zinsen auf dem aktuellen Niveau verbleiben würden. Der EUR/CZK-Kurs notiere derzeit um 24,600. (06.08.2025/alc/a/a) ...

