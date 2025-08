CHICAGO (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Flaute sind bei der Burger-Kette McDonald's im zweiten Quartal wieder mehr Menschen essen gegangen. Der Umsatz stieg um fünf Prozent auf 6,8 Milliarden US-Dollar (rund 5,9 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Chicago mitteilte. Das vergleichbare Wachstum lag bei 3,8 Prozent - angeführt vom ausländischen Geschäft. Aber auch in den USA griffen wieder mehr Verbraucher zu Burger sowie Pommes Frites & Co. Hier lag das vergleichbare Wachstum bei 2,5 Prozent.

Die Ergebnisse beendeten vier Quartale mit einem rückläufigen oder verhaltenen Wachstum, in denen die Burger-Kette mit einem Kolibakterien-Ausbruch, Gegenreaktionen gegen US-Marken im Nahen Osten und der Verunsicherung der Verbraucher infolge der Handelsstreitigkeiten von US-Präsident Donald Trump zu kämpfen hatte.

Zu den Lockmaßnahmen von McDonald?s im zweiten Quartal gehörten unter anderem ein Menü passend zum Kinostart des Minecraft-Films. In den USA brachte das Unternehmen zudem Hähnchenstreifen auf den Markt und versuchte, preisbewusste Gäste mit Angeboten wie einem Menüpaket ab fünf Dollar zu gewinnen.

Das operative Ergebnis legte um elf Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar zu, in der gleichen Größenordnung verbesserte sich der Nettogewinn auf 2,25 Milliarden Dollar. Umsatz und Gewinn fielen besser aus als von Analysten erwartet. Die Aktie stieg im vorbörslichen US-Handel um gut drei Prozent./nas/tav/jha/