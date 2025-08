DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Spanien gibt Pläne zum Kauf von F-35-Kampfjets auf - Zeitung

Spanien hat einem Zeitungsbericht zufolge seine Pläne zum Kauf von Dutzenden von F-35-Kampfjets aufgegeben. Wie die spanische Zeitung El Pais unter Berufung auf ungenannte Regierungsquellen berichtet, wurden die Vorgespräche über eine mögliche Bestellung auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Der F-35 wird vom US-Rüstungskonzern Lockheed Martin und einer Reihe von Zulieferern hergestellt, darunter Leonardo aus Italien und BAE Systems aus Großbritannien.

EZB: Euroraum-Industrie verliert Jobs durch Wettbewerb aus China

Der zunehmende Wettbewerb durch chinesische Hersteller hat in den vergangenen Jahren zu erheblichen Arbeitsplatzverlusten in der Eurozone geführt. Diese Bedrohung dürfte sich noch verschärfen, da höhere US-Zölle chinesische Unternehmen zwingen, sich anderswo nach Kunden umzusehen, wie es in einem von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten Bericht heißt. Ökonomen der Zentralbank sagen, dass zwischen 2015 und 2022 rund 240.000 Arbeitsplätze entweder "weggefallen" oder in weniger exponierte Sektoren verlagert worden seien - als Folge des Wettbewerbs durch chinesische Hersteller.

EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 44,3 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen fünf Banken 44,3 Millionen US-Dollar zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten fünf Banken eine Summe von 49,5 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 4,58 (zuvor: 4,57) Prozent. 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Eurozone/Einzelhandelsumsatz Juni +0,3% gg Vm, +3,1% gg Vj

Eurozone/Einzelhandelsumsatz Mai rev -0,3% gg Vm, +1,9% gg Vj

US/MBA Market Index Woche per 1. Aug +3,1% auf 253,4 (Vorwoche: 245,7)

US/MBA Purchase Index Woche per 1. Aug +1,5% auf 158 (Vorwoche: 155,6)

US/MBA Refinance Index Woche per 1. Aug +5,2% auf 777,4 (Vorwoche: 739,3)

