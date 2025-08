Bedburg (ots) -Wer heute eine Immobilie verkaufen will, braucht mehr als einen guten Preis. Es braucht Erfahrung, Marktkenntnis und jemanden, der Klartext redet. Ralf Boerner (https://www.ralf-boerner-immobilien.de/) tut genau das. Seit über 25 Jahren ist er als Immobilienmakler im Rhein-Erft-Kreis und dem angrenzenden Rhein-Kreis-Neuss tätig, sein Büro liegt mitten in der Bedburger Innenstadt. Boerner kennt die Region nicht nur aus dem Datenblatt, sondern aus unzähligen Gesprächen, Ortsbegehungen und Abschlüssen. Er weiß, wo die Nachfrage steigt, wo sich Familien ansiedeln wollen und wo Investoren Potenziale entdecken.Bedburg liegt im nördlichsten Teil des Rhein-Erft-Kreises, grenzt unmittelbar an Grevenbroich im Rhein-Kreis-Neuss und ist eingebettet zwischen Städten wie Bergheim, Elsdorf, Kerpen, Erftstadt, Pulheim, Frechen und Hürth. Was wie ein Randgebiet wirkt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Knotenpunkt: Wer in Köln oder Düsseldorf arbeitet, aber dort nicht mehr wohnen kann oder will, findet hier Wohnraum, Infrastruktur und bezahlbare Preise."Die Nachfrage hat sich verlagert""Viele Kaufinteressenten aus Köln oder Düsseldorf weichen mittlerweile bewusst ins Umland aus", sagt Boerner. "Die Nachfrage verlagert sich, und genau darin liegt eine große Chance für Eigentümer." Die Region profitiert zusätzlich vom Strukturwandel nach dem Braunkohleausstieg. Förderprogramme, neue Arbeitsplätze und Investitionen stärken die wirtschaftliche Substanz. Für Eigentümer bedeutet das: Wer jetzt verkauft, trifft auf eine stabilisierte Nachfrage bei gleichzeitig wachsender regionaler Attraktivität.Realistische Preise statt LuftnummernDoch Boerner warnt davor, sich von oberflächlichen Marktprognosen oder Online-Bewertungen blenden zu lassen. "Viele Eigentümer lassen sich vom vermeintlich 'höchsten Angebot' eines Maklers blenden, ohne zu prüfen, wie dieser Preis zustande kommt." Für ihn ist das keine Basis für ein solides Geschäft. Seine Wertermittlungen basieren auf dem Sachwertverfahren, auf einer fundierten Objektanalyse vor Ort und, wenn nötig, in Zusammenarbeit mit Gutachtern. "Eine Immobilie ist zu wertvoll, um sie mit Daumenpeilung zu bewerten."Persönlich statt pauschal: Ein Makler, der mitarbeitetDass Boerner sich auf seinen Ruf verlassen kann, zeigt sich nicht nur in den über 50 positiven Google-Bewertungen, sondern vor allem in der Art, wie er arbeitet. Wer mit ihm zusammenarbeitet, bekommt kein Versprechen, sondern ein Ergebnis. Er begleitet Verkäufer persönlich durch den gesamten Prozess, vom ersten Gespräch bis zur notariellen Beurkundung und darüber hinaus. Sein Anspruch: keine halbfertigen Dienstleistungen, sondern vollständige Betreuung. "Ich bin nicht der Makler, der im schicken Anzug nur zum Notartermin erscheint", sagt er. "Ich arbeite mit, verhandle mit, strukturiere den Prozess - Schritt für Schritt."Vorbereitung, Vermarktung, Verhandlung: Alles aus einer HandBoerner kümmert sich um alle Details. Wenn nötig, werden Grundrisse überarbeitet, Fotos professionell erstellt, Exposés aufbereitet und alle nötigen Unterlagen beschafft, vom Bauamt bis zum Energieausweis. Auch die Interessenten werden nicht wahllos eingeladen. "Wir machen keine Besichtigungssafaris. Wer eine Immobilie durch mich sieht, hat vorher ein telefonisches Vorgespräch geführt, ein vollständiges Exposé erhalten und ist ernsthaft interessiert."Im Hintergrund laufen zudem zahlreiche Maßnahmen ab, die von Eigentümern oft gar nicht wahrgenommen werden: Netzwerkkontakte zu Finanzierern, Zusammenarbeit mit Energieberatern, koordinierte Medienarbeit, Nachbarschaftswerbung, kontinuierliche Aktualisierungen der Online-Portale und regelmäßige Rückmeldungen an die Eigentümer. All das ist Teil eines klar strukturierten Prozesses, der bei Ralf Boerner Immobilien zur Leistungsgarantie gehört.Fehler, die Eigentümer vermeiden solltenEin häufiger Fehler ist der falsche Einstiegspreis. "Eine Immobilie, die zu lange am Markt ist, verliert an Attraktivität. Die Leute denken: Wenn sie niemand will, muss etwas faul sein." Boerner lehnt Aufträge ab, wenn die Vorstellungen unrealistisch sind. "Ich erkläre jedem Eigentümer, wie ich auf einen Preis komme und warum ich bei Wunschdenken nicht mitspiele." Für ihn zählt nicht der kurzfristige Auftrag, sondern das richtige Ergebnis.Zinsen steigen, aber Chancen bleibenDie Marktbedingungen haben sich verändert. Die Niedrigzinsphase hat die Preise stark nach oben getrieben. Heute liegt der Zins bei etwa 3,5 Prozent aus Sicht von Boerner ein solides Niveau. "Die Schere zwischen Finanzierbarkeit und Preisvorstellung liegt aktuell in einem ausgewogenen Verhältnis. In Bedburg wird weiter solide verkauft, wenn die Immobilie richtig bewertet ist." Im Gegensatz zu den großen Städten, wo viele Verkäufer auf überzogenen Vorstellungen sitzen bleiben, ist der Markt in der Region stabil.Kein Besichtigungstourismus - sondern echte KaufinteressentenWas Ralf Boerner (https://www.ralf-boerner-immobilien.de/) von vielen unterscheidet, ist sein Blick für Qualität und Effizienz. Interessenten werden vorab geprüft, die Exposés professionell gestaltet, Finanzierungen im Hintergrund vorbereitet. "Ich will keine langen Besichtigungslisten - ich will einen Käufer." Dabei greift er auch auf ein gewachsenes Netzwerk zu, das vom Energieberater bis zum Finanzierer reicht.Ein Partner mit HaltungNeben Fachlichkeit ist Boerner vor allem eines wichtig: Haltung. "Ich arbeite nicht für Likes oder Reichweite. Ich arbeite für Menschen, die vielleicht nur einmal im Leben eine Immobilie verkaufen und dafür einen ehrlichen Partner brauchen." Er kennt nicht nur die Preise, sondern auch die Mentalität vor Ort. Diese Kombination aus Sachverstand und Bodenständigkeit macht ihn für viele zum vertrauensvollen Begleiter.Fazit: Warum Eigentümer mit Ralf Boerner Immobilien arbeiten solltenWer im Rhein-Erft-Kreis und dem angrenzenden Rhein-Kreis-Neuss eine Immobilie verkaufen möchte, steht vor wichtigen Entscheidungen, beim Preis, bei der Strategie, beim richtigen Zeitpunkt. Doch mindestens ebenso entscheidend ist die Wahl des richtigen Partners.Ralf Boerner vereint über 25 Jahre Erfahrung, fundierte Marktkenntnis und eine persönliche, ehrliche Arbeitsweise. Er kennt nicht nur die Straßen der Region, sondern auch die Menschen, die dort leben und bringt genau diese Nähe in jeden Verkaufsprozess ein. Statt leerer Versprechen bietet er Substanz, statt Schnellabschlüssen bietet er Verlässlichkeit.Die Gründe für eine Zusammenarbeit mit Ralf Boerner Immobilien liegen auf der Hand: ein zentral gelegenes Maklerbüro in Bedburg, ein gewachsenes Netzwerk, die Zusammenarbeit mit Gutachtern, eine klare Leistungsgarantie und vor allem ein Anspruch: für jeden Eigentümer das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Ohne Besichtigungstourismus, ohne Übertreibungen, ohne Versteckspiel.Wer mit Ralf Boerner verkauft, wird nicht allein gelassen, sondern professionell und persönlich begleitet. Bis zur Beurkundung. Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.ralf-boerner-immobilien.de

Pressekontakt:
ralf boerner IMMOBILIEN e.K.
Friedrich-Wilhelm-Straße 7
50181 Bedburg
r.b@ralf-boerner-immobilien.de
Tel. +49 (0) 2272 978 71 17