Die Beaulieu International Group (B.I.G.), ein weltweit führender Anbieter von Material- und Bodenbelagslösungen, und die Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC), ein Pionier im Bereich digitaler Wasserzeichen-Technologien, haben erfolgreich nachgewiesen, dass unsichtbare digitale Wasserzeichen eine hochwirksame Lösung für die Bereitstellung der gemäß der CPR vorgeschriebenen digitalen Produktpässe (DPP) für die Bodenbelagsindustrie sind und gleichzeitig deren komplexe Anforderungen auf einzigartige Weise erfüllen.

"Die Förderung der Kreislaufwirtschaft durch die Einhaltung der DPP hat für Beaulieu höchste Priorität, da letztendlich alle Bodenbelagsprodukte entfernt und ersetzt werden", so Nele Cattoor, Regulatory Compliance Lead bei B.I.G. "Die Herausforderung bestand darin, einen Datenträger zu finden, der nicht nur während der Verlegung des Bodenbelags funktioniert, sondern auch die bei der Entfernung unvermeidlichen Beschädigungen übersteht. Dieser Datenträger muss daher für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar sein also direkt in die Oberfläche unserer Bodenbeläge integriert werden können -, ohne das Design, das Aussehen oder die Dicke zu beeinträchtigen. Außerdem muss er flächendeckend und langlebig genug sein, um auch auf kleinen, abgeschnittenen oder beschädigten Materialstücken noch erkennbar zu sein."

Herkömmliche Technologien wie QR-Codes, NFC und RFID können diese Anforderungen nicht erfüllen. "Technisch gesehen könnte man die DPP-Vorgaben erfüllen, indem man QR-Codes auf die Rückseite von Klebefliesen druckt. Sobald die Fliesen jedoch verlegt sind, können diese Codes nicht mehr gelesen werden und überstehen wahrscheinlich auch nicht die Entfernung, sodass sie für Recyclingbetriebe nicht mehr zugänglich sind", erklärte Dorine Degryse, Sustainability Coordinator CV bei B.I.G. "Als Unternehmen, das sich für nachhaltiges Leben einsetzt, war das für uns nicht akzeptabel. Wir brauchten etwas Besseres und haben es in der digitalen Wasserzeichen-Technologie von Digimarc gefunden."

Die unsichtbaren, daumennagelgroßen digitalen Wasserzeichen von Digimarc bedecken die gesamte Oberfläche des Produkts in einem redundanten Muster, wodurch sie robust, langlebig und selbst nach erheblicher Abnutzung noch erkennbar sind. Jedes Wasserzeichen enthält eine eindeutige digitale ID, die mit produktspezifischen Daten auf der Illuminate SaaS-Plattform von Digimarc verknüpft ist und so ein nahtloses DPP-Erlebnis über mobile oder Web-Anwendungen ermöglicht. Da keine spezielle Tinte oder kein spezielles Druckverfahren erforderlich ist, ist die Lösung im Vergleich zu vielen herkömmlichen Alternativen hoch skalierbar und kostengünstig. Vor allem aber können digitale Wasserzeichen von Digimarc aufgrund ihrer verdeckten Natur und Robustheit den gesamten Lebenszyklus von Bodenbelägen unterstützen, von der Verlegung bis hin zum Recycling.

B.I.G. hat sich mit Digimarc zusammengetan, um die Leistungsfähigkeit der Technologie in realen Bodenbelagsszenarien zu validieren. Gemeinsam haben die Teams sechs B.I.G.-Kunstwerke mit digitalen Wasserzeichen versehen, entsprechende DPP-Profile im Beta-DPP-Modul von Digimarc erstellt und die Produkte erfolgreich gescannt, um den Einsatz in der Praxis zu simulieren.

Der Erfolg dieser Initiative wurde auf wichtigen Branchenveranstaltungen vorgestellt, darunter die Flanders Flooring Days im Juni 2025 und die Veranstaltung VinylPlus® Digital Product Passport im Januar 2025 in Brüssel. Beide Vorführungen stießen auf großes Interesse bei Bodenbelagsherstellern, die mit ähnlichen Herausforderungen bei der Einhaltung der DPP konfrontiert sind. "Viele Teilnehmer hatten noch nie zuvor etwas von digitalen Wasserzeichen gehört. Daher war es für sie sehr aufschlussreich, unsere Lösung in Aktion zu sehen, die sofortigen, unsichtbaren Zugriff auf wichtige Informationen zu Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Compliance bietet, die in der Cloud gespeichert sind", so Lara Misseeuw, Innovation Project Manager bei B.I.G. "Der Branche wurde schnell klar, warum die digitale Wasserzeichen-Technologie als Datenträger der nächsten Generation so wertvoll ist, den wir auf Wunsch als dauerhaftere und nachhaltigere Alternative beispielsweise zu QR-Codes auf der Rückseite von Produkten einsetzen können."

Digimarc hat diese erfolgreiche Zusammenarbeit auch der technischen Gruppe vorgestellt, die für die Harmonisierung von Standards für die Bodenbelagsindustrie zuständig ist (CEN/TC 134 WG 10, AHG Tagging). "Unser Ziel ist es, digitale Wasserzeichen als branchenweit anerkannten Datenträger für Baumaterialien zu etablieren, beginnend mit Bodenbelägen", so Riley McCormack, President und CEO von Digimarc. "Digitale Wasserzeichen eignen sich aufgrund ihrer Unsichtbarkeit, Widerstandsfähigkeit, Redundanz und einfachen Erkennung mit einem Mobiltelefon oder Scanner ideal für Bauprodukte. Da sie mit Lacken, Ätzungen, Formen und Tinten aufgebracht werden können, ist die Technologie mit einer Vielzahl von Materialien kompatibel, darunter Rohre, Platten und Fliesen."

"Unser nächster Schritt ist die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem VinylPlus-Konsortium, um digitale Wasserzeichen als bevorzugten Datenträger für die Bereitstellung der CPR-konformen digitalen Produktpässe (DPP) für die Bodenbelagsindustrie weiter voranzutreiben", schloss McCormack.

Über die Beaulieu International Group (B.I.G.)

Als globales Familienunternehmen entwickeln und gestalten wir auf innovative, unternehmerische und nachhaltige Weise Bodenbeläge und Materiallösungen, die die Lebens- und Arbeitsqualität jeder Generation verbessern. B.I.G. hat seinen Hauptsitz in Belgien und beschäftigt weltweit über 4.500 Mitarbeiter in 19 Ländern in Eurasien, Amerika und Ozeanien und bedient Kunden in 150 Ländern. Im Jahr 2024 erzielte B.I.G. einen Umsatz von 2 Milliarden Euro. Bei B.I.G. arbeiten wir zielstrebig daran, eine nachhaltige Zukunft aufzubauen. Unser Unternehmergeist und unser Ehrgeiz ermöglichen es uns, gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Aktionären und der Gesellschaft, in der wir tätig sind, weiter zu wachsen.

Über Digimarc

Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) ist Pionier und weltweit führender Anbieter von Technologien für digitale Wasserzeichen zur Identifizierung und Authentifizierung physischer und digitaler Objekte. Seit fast 30 Jahren werden die Innovationen und das geistige Eigentum von Digimarc im Bereich der digitalen Wasserzeichen in großem Umfang und in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt. Ein bemerkenswertes Beispiel ist unsere Partnerschaft mit einem Konsortium der Zentralbanken weltweit zur Bekämpfung der Fälschung globaler Währungen. Digimarc spielt auch eine wichtige Rolle bei der Unterstützung globaler Bemühungen um Industriestandards, die sowohl die physische als auch die digitale Welt umfassen. Im Jahr 2023 wurde Digimarc in die Liste Fortune 2023 Change the World aufgenommen und als Finalist für die 2023 Fast Company World Changing Ideas ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter Digimarc.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

