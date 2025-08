Nach zunächst freundlichem Start haben schwächere Stimmungsdaten aus dem US-Dienstleistungssektor die Kurse an der Wall Street gestern unter Druck gesetzt. Die wichtigsten Indizes drehten am Dienstag ins Minus - nach zuvor aufgeflammten Zinshoffnungen infolge schwacher Arbeitsmarktdaten am Freitag. Der ...