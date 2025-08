McDonald's zeigt, wie es geht: Der Burger-Gigant hat im zweiten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen - sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz. Werbeaktionen, clevere Produktneuheiten und eine robuste US-Nachfrage sorgen für Rückenwind. Die Aktie zieht vorbörslich an. McDonald's hat am Mittwoch eindrucksvoll unter Beweis gestellt, warum die Aktie seit jeher als Fels in der Brandung gilt. Im zweiten Quartal übertraf der amerikanische Fast-Food-Riese die Erwartungen der Analysten klar - ...

