Nach schwachen Quartalszahlen und einem empfindlichen Kursverlust folgte am Dienstag gleich der nächste Dämpfer: Coinbase plant eine massive Kapitalmaßnahme und will sich über eine private Platzierung von Wandelanleihen frische Mittel in Höhe von zwei Milliarden Dollar sichern. Die Aktie reagierte prompt.Coinbase kündigte am Dienstagabend an, über eine Privatplatzierung zwei Milliarden Dollar bei institutionellen Investoren einsammeln zu wollen. Das Geld soll durch die Ausgabe von vorrangigen Wandelanleihen ...

