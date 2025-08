© Foto: Jeff Chiu/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Achterbahnfahrt zu den Earnings: Nach den Quartalszahlen rutschte die Uber-Aktie am Mittwoch zunächst vorbörslich ins Minus - erholte sich aber schnell und drehte ins Plus.Uber meldete am Mittwoch seine Ergebnisse für das zweite Quartal - mit einem Umsatz, der über den Erwartungen lag - und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 20 Milliarden US-Dollar an. Der Gewinn je Aktie lag bei 0.63 US-Dollar, was den Erwartungen entsprach. Der Umsatz des Fahrdienstleisters belief sich auf 12,65 Milliarden US-Dollar und lag damit über der Prognose von 12,46 Milliarden US-Dollar. Der Bereich Mobility (Fahrdienste) erzielte Bruttobuchungen in Höhe von …