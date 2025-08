München (ots) -ardmediathek.deOktoberfest 1905 (BR/ARD Degeto Film/MDR)Serie, Deutschland 2025 (4 x 45 Min.)Ab 12. September 2025 | für 3 Monate | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: Ab 20. September 2025 | 20:15 Uhr | Das ErsteMünchen 1905: Der unerbittliche Kampf innerhalb des Brauerei-Clans Hoflinger-Prank geht weiter. Curt Pranks (Misel Maticevic) ehrgeizige Ziele, die Errichtung einer gigantischen Bierburg auf dem Oktoberfest im Jahr 1900 und die Fusion mit Deibel Bräu der Familie Hoflinger, sind gelungen. Auch Pranks Tochter Clara (Mercedes Müller) und Roman Hoflinger (Klaus Steinbacher) sind in der Riege der Münchner Großbrauer etabliert. Claras Freundin Colina Kandl (Brigitte Hobmeier) findet nach ihrer Entlassung aus der Haft zurück in ein neues, selbstbestimmtes Leben als Sängerin im Wirtshaus Deutsche Eiche. Dort lernt sie die Wirtin Nappi (Lisa Maria Potthoff) und die Liebe kennen. Während Maria Hoflinger (Martina Gedeck) in der Psychiatrie weggeschlossen ist, geht der Konkurrenzkampf zwischen ihrem Sohn Roman und seinem Schwiegervater Prank weiter: Der Hass eskaliert. So droht die Familie, nicht nur ihre Bierburg auf der Wiesn an Adam Mertz (Rainer Bock) zu verlieren, auch die Ehe zwischen Roman und Clara steht auf dem Spiel.Press Play (WDR)Politik-Show (3 x 30 Min.)Ab 29. September 2025 | exklusiv in der ARD MediathekPolitik trifft Popkultur - vor dem Fernseher mit Louis Klamroth.Was regt an, was regt auf, was haben wir alle gesehen und was verbindet uns? Louis Klamroth lädt prominente Gäste aus Politik und Gesellschaft zum Fernsehabend mit Tiefgang. In "Press Play" werden Ausschnitte aus dem TV und Internet zum Ausgangspunkt für Gespräche über Haltung, Humor und Herkunft. Reaktionen, die mehr verraten als jede vorbereitete Antwort. Ein Format für alle, die Talk über Politik mal anders sehen und hören wollen.Being Franziska van Almsick (SWR)Doku-Serie, Deutschland 2025 (3 x 30 Min.)Ab 4. September 2025 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 21. September 2025 | Das ErsteSie ist Weltmeisterin, Weltrekordhalterin und Weltsportlerin. Sie war Teenie-Idol und Werbegesicht. "Franzi", Liebling der Deutschen, in Ost wie West. Und sie war Franzi, die Fehlbare - vom Boulevard glorifiziert und fallen gelassen. Die dreiteilige Dokuserie erzählt die bewegende Geschichte von Franziska van Almsick, dem ersten Superstar des wiedervereinigten Deutschlands.Sie blickt zurück in ausführlichen Interviews mit Weggefährten, Zeitzeugen - und mit Franziska van Almsick selbst. Anders als bei früheren "Being"-Serien ordnet hier die Protagonistin ihre eigene Geschichte selbst ein: von den Anfängen in Ost-Berlin bis zu ihrem Engagement für mehr Schwimmunterricht an Schulen - alle Höhen, alle Tiefen.Feuer & Flamme, Staffel 10 (SWR)Doku-Serie, Deutschland 2025 (10 x 45 Min.)Ab 20. August 2025 | für 24 Monate | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: Ab 25. August 2025 | 22:20 Uhr | Das ErsteDie beliebte Serie wird fortgesetzt: Nach Einsätzen in Nordrhein-Westfalen geht es in den Südwesten. Die Feuerwehr Heidelberg gibt Einblicke in ihren herausfordernden Alltag. Egal ob im Stadtgebiet von Heidelberg, in den Weiten des Odenwaldes, bei Einsätzen mit Tauchern im Neckar oder mit Sondereinsatzfahrzeugen auf der Autobahn - die Feuerwehr steht im Mittelpunkt der neuen Staffel. Authentisch, nahbar und voller emotionaler Momente zeigen sie, was es bedeutet, echte Alltagsheld:innen zu sein.Y-Kollektiv (WDR/BR/HR/SWR)Reportagen, Deutschland 2025 (20-45 Min.)Immer montags | für 24 Monate | in der ARD MediathekAb 1. September 2025: Ruf ins Jenseits: Ist da wer (WDR)Mit Toten sprechen - geht das? Sogenannte Jenseitsmedien behaupten, eine besondere Wahrnehmung und Energie zu haben, die sie Verstorbene spüren, sehen und hören lässt. Diese Gabe sei erlernbar - z. B. an einer Jenseitsakademie. Klingt kurios, tatsächlich gibt es aber etliche Anbieter, die einem für Geld den Zugang zum Jenseits ermöglichen wollen. Reporterin Carolin von der Groeben schaut in diese Ausbildung rein und fragt sich: Kann man wirklich lernen, mit Toten zu sprechen?Ab 8. September 2025: Y-History | Arbeit 4.0 - Macht KI meinen Job kaputt? (HR)Lineare Ausstrahlung: 15. September 2025 | 23:35 Uhr | Das ErsteDer Weberaufstand, Henry Fords Fließband, Computer im Büro: Seit mindestens 200 Jahren müssen Menschen mit jedem technischen Entwicklungsschub um ihre Arbeit fürchten. Fortschritt kostet Arbeitsplätze, doch oft bringt er auch mehr Wohlstand für alle. Reporterin Julia Freistedt recherchiert für diesen Film auch mit KIs wie Perplexity oder Chat GPT und fragt sich: Ist das echt "nur" Arbeit 4.0, mit den üblichen Risiken und Nebenwirkungen? Oder geht es jetzt ans Eingemachte? Wird - zum ersten Mal in der Geschichte - menschliche Arbeit überflüssig?Ab 15. September 2025: Brutal männlich - wie weit darf Kampfsport gehen? (BR)Faustbrüche, Platzwunden und bleibende Schäden. Das Bare-Knuckle Boxen - ohne schützende Handschuhe und strenge Regeln - ist die wohl brutalste Sportart der Welt. In vielen Ländern verboten, in Deutschland und den USA jedoch erlaubt. Die Athleten gehen ein enormes gesundheitliches Risiko ein, denn Bare-Knuckle gilt als Sprungbrett für aufstrebende Kampfsportler. Reporter Florian Barnikel begleitet Kämpfer und Veranstalter, die im Hype um Bare-Knuckle das große Geschäft sehen. Doch was ist der Preis?Ab 22. September 2025: Großbildjagd - Das Gossip-Business (AT) (SWR)Gossip-Seiten auf Insta und Co. leben von Gerüchten, Fake und Paparazzi-Fotos. Sie haben Millionen Follower, doch wer dahintersteckt, ist oft nicht klar. Dieser Film taucht ein in die Welt der Paparazzi und ihrer Opfer (die manchmal auch Komplizen sind). Reporterin Caro von der Groeben weiß aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, unfreiwillig im Boulevard zu landen. Wie funktioniert dieses Business? Wie hat es sich verändert, seit Stars über ihre sozialen Kanäle selbst vermeintlich intime Einblicke liefern? Gibt es so etwas wie Moral für Paparazzi? Und was sind das überhaupt für Typen?Shut up, bitch! - Der Kampf um Männlichkeit (SWR)Dokumentation, Deutschland 2025 (45 Min.)Ab 2. September 2025 | für 24 Monate | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 3. September 2025 | 22:50 Uhr | Das ErsteWie gerät ein junger Mensch in den Bann frauenfeindlicher Online-Ideologien? Die Dokumentation taucht tief ein in ein Netzwerk aus YouTubern, Influencern und TikTok-Kanälen, die mit aggressiver Männlichkeitsrhetorik Millionen junger Männer erreichen. Der Film begleitet zwei junge Menschen, deren Leben und politische Einstellungen sich durch die Inhalte dieser Parallelwelt entscheidend verändert haben, und macht deutlich, mit welcher Dynamik diese Netzwerke agieren. Hinter deren Erfolg stehen nicht nur Algorithmen, die diese Inhalte nach vorne spülen, sondern auch wirtschaftliche Interessen und eine politische Strategie. Frauenfeindliche Narrative werden gezielt für Wahlkämpfe genutzt - und stellen eine wachsende Gefahr für die Gleichberechtigung und die Demokratie dar.Die Hochzeit (ARD Degeto Film)Mini-Serie, Deutschland 2025 (6 x 30 Min.)Ab 5. September 2025 | für 12 Monate | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: Ab 5. September 2025 | 22:20 Uhr | Das ErsteEine Hochzeitsfeier, bei der kein Auge trocken, kein Kitsch unbedient und kein Abgrund der Absurdität unentdeckt bleibt. Im Zentrum: das Brautpaar Jäckie (Luise von Finckh) und Lukas (Felix Kreutzer), das sich live im Internet das Jawort gibt - als große Inszenierung zum gleichzeitigen Launch ihres neuen Mode-Unternehmens. Inszeniert wird das Spektakel von Jäckis Freundin Simone (Lena Klenke). Devid Striesow, Anja Kling und Martin Brambach feiern als dreiköpfige Braut-Schwiegerfront das große familiäre Fusionieren, während Tobias Moretti als Bräutigam-Vater dem Tag düster entgegenblickt - aus gleich mehreren Gründen. Für Hochzeitschaos deluxe sorgen außerdem Sonja Romei, Josephine Bloéb und Gustav Schmidt.Regisseur Jan Georg Schütte lässt sein Starensemble frei laufen: keine Drehbücher, nur Rollensteckbriefe - Impro pur!Kraftfahrzeug - eine deutsche Liebe (NDR/SWR/MDR)Dokumentarfilm, Deutschland 2025 (90 Min.)Ab 9. September 2025 | für 12 Monate | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 9. September 2025 | 22:50 Uhr | Das ErsteDas Auto fasziniert fast 150 Jahre nach seiner Entstehungsgeschichte noch immer. Die Zahl der Fahrzeuge in Deutschland stieg 2024 auf ein Rekordhoch. Manche verehren es gar als Kultobjekt oder sehen in ihm ein Familienmitglied. Doch das Auto polarisiert auch wie kaum ein anderer Gegenstand. Der Film erkundet das emotionale Verhältnis der Deutschen zum Auto, trifft auf leidenschaftliche Autoliebhaber und scharfe Kritiker: Journalist Ulf Poschardt schwärmt vom Sportwagen als Teil der Hochkultur, Mobilitätsexpertin Katja Diehl hinterfragt den Statusfetisch, Autodesigner Adrian van Hooydonk erklärt das aggressive Frontdesign, und VDA-Präsidentin Hildegard Müller verteidigt das Auto als "Rückgrat der Wirtschaft". Autohersteller geben seltene Einblicke in ihre Tricks der emotionalen Verführung. Ein unterhaltsames Roadmovie durch das Autoland Deutschland.Vollbild: Partyurlaub undercover - wie gefährlich sind Jugendreisen? (SWR)Investigativ-Doku (30 Min.)Ab 9. September 2025 | für 12 Monate | in der ARD MediathekSechs Wochen Sommerferien - für viele Jugendliche das Highlight des Jahres. Für manche beginnt jetzt der große Partyurlaub, ganz ohne Eltern! Auf TikTok boomen die Videos, die Anbieter versprechen Sonne, Spaß und Freiheit. Doch Erfahrungsberichte zeichnen ein anderes Bild: Überforderung, Alkoholexzesse und in manchen Fällen sogar Gewalt. Die Betreuerinnen und Betreuer sind nur wenig älter als die Mitreisenden, schlecht geschult, schlecht bezahlt und oft selbst zum Feiern da. "Vollbild" schickt eine Journalistin undercover als Betreuerin in ein Partycamp nach Calella und spricht mit ehemaligen Teilnehmenden. Übergriffige Teamer, verdreckte Unterkünfte, medizinische Notfälle und sogar sexueller Missbrauch: Welche Verantwortung tragen die Anbieter? Und wer schützt die Jugendlichen?Evil-E - Eva Ries und der Wu-Tang Clan (NDR/ARD Kultur/SWR/MDR/HR/RBB)Dokumentation, Deutschland 2025 (75 Min.)Ab 16. September 2025 | für 7 Jahre | in der ARD MediathekDie Dokumentation erzählt die außergewöhnliche Lebensgeschichte von Eva Ries, einer deutschen Musikmanagerin, die es von der badischen Provinz an die Spitze des internationalen Hip-Hop schaffte. Nach ihrer Zusammenarbeit mit Nirvana, Sonic Youth und Guns'n'Roses wurde Eva Ries Anfang der 1990er-Jahre die Marketing- und Tourmanagerin des Wu-Tang Clans - der einflussreichsten Rap-Gruppe aller Zeiten. Als eine der wenigen Frauen durchbrach sie die Grenzen einer männerdominierten Musikindustrie und schrieb ihre eigenen Regeln. Die Geschichte von Eva Ries ist auch die Geschichte vom Aufstieg des Wu-Tang Clans, vom Fall der Musikindustrie in den 1990er Jahren und von Female Empowerment. Anhand von Interviews mit Mitgliedern des Wu-Tang Clans und seltenem Archivmaterial gibt der Film exklusive Einblicke und zeigt Momente, die die HipHop-Kultur geprägt haben.Mein Nahtod, mein Neuanfang (WDR)Dokumentation, Deutschland 2025 (50 Min.)Ab 17. September 2025 | in der ARD Mediathek"Früher hatte ich extreme Angst vor dem Tod. Seit meiner Nahtoderfahrung ist das nicht mehr so", erzählt Model und GNTM-Teilnehmerin Chanel Silberberg. Während einer gefährlichen Operation fällt sie ins Koma. Was sie dabei durchlebt, verändert ihr Leben von Grund auf.Warum stellt eine Nahtoderfahrung bei so vielen Menschen das alte Leben auf den Kopf? Die Doku geht dieser Frage nach und erzählt die dramatischen und zugleich inspirierenden Geschichten dreier junger Frauen, die an der Grenze zwischen Leben und Tod standen - und mit einer völlig neuen Perspektive ins Leben zurückgekehrt sind: Leistungssportlerin Laethisia, Tanztherapeutin Lea sowie Model und Influencerin Chanel.Mein Körper. Meine Zähne (HR)Dokumentation, Deutschland 2025 (45 Min.)Ab 20. September 2025 | für 5 Jahre | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 22. September 2025 | 22:50 Uhr | Das ErsteSchöne, gerade, weiße, ebenmäßige und gesunde Zähne möchten wir alle haben. Und Zahnärzte und Kieferorthopäden helfen natürlich gerne, mit einer großen Auswahl an kosmetischen und korrektiven Behandlungen. Doch was ist sinnvoll und was schadet eher? Denn Zähne haben einen großen Einfluss auf die Gesundheit unseres ganzen Körpers. Fehlstellungen und Entzündungen im Gebiss können Verspannungen und Schmerzen auslösen - wenn man das aber korrigiert, lässt sich die körperliche Leistungsfähigkeit um bis zu zehn Prozent steigern.Sea Shadows - In gefährlicher Tiefe (NDR)Serie, Frankreich 2024 (6 x 50 Min.)Ab 26. September 2025 | für 30 Tage | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: ab 1. November 2025 | 21:45 Uhr | NDR FernsehenAbigail (Fleur Geffrier), Ozeanologin am französischen Forschungsinstitut für die Nutzung der Meere, wird in ihre Heimat in der Normandie geschickt, um ein mysteriöses Schiffsunglück zu untersuchen. Sie soll dafür mit Oberkommissar Prigent (Jonas Bloquet) kooperieren, für den kein Zweifel besteht, dass Konflikte im Hafen von Fécamp dahinterstecken: Die Fischer befinden sich unter dem Druck multinationaler Fischereikonzerne - und Umweltaktivisten gehen wegen einer Windkraftanlage auf die Barrikaden. Doch für Abigail erhärtet sich der Verdacht, dass sich hinter der anhaltenden Bedrohung auf See eine mysteriöse Meereskreatur verbirgt. Während ihrer Nachforschungen muss sie sich auch den Schatten ihrer eigenen Vergangenheit stellen.In "Sea Shadows" trifft Umweltthriller auf emotionales Mysterydrama - inmitten der rauen Schönheit der normannischen Küste. Die ARD Mediathek zeigt die Serie sowohl deutsch synchronisiert als auch im französischen Originalton.Der talentierte Mr. Felinton (MDR)Kultur-Doku, Deutschland 2025 (70 Min.)Ab 27. September 2025 | für 5 Jahre | in der ARD MediathekDie beiden Filmstudenten Moritz und Julius aus Berlin wollen ihren Abschlussfilm "Butty" - ein Animationsfilm über einen kleinen Roboter - bei Filmfestivals einreichen. Doch dann müssen sie feststellen, dass das schon jemand getan hat. Ein gewisser Samuel Felinton aus den USA hat sich ihren Film geschnappt, die Credits geändert und damit sogar schon Preise gewonnen. Er spricht in US-Talkshows über sein "Meisterwerk" und schafft es sogar bis zur Oscar-Nominierung. Die beiden sind schockiert und wütend. Sie wollen Felinton finden und ihn zur Rede stellen. Es beginnt eine detektivische Suche und eine Reise in die USA.Weltspiegel-Doku: Waffenlager Balkan (BR)Dokumentation (45 Min.)Ab 28. September 2025 | für 5 Jahre | in der ARD MediathekDer Balkan ist Europas Waffenlager. Durch die Jugoslawienkriege ist immer noch ein großer Bestand alter Waffen in Umlauf. In Serbien und Montenegro besitzen die Menschen die meisten Waffen in Europa, nämlich 39 pro 100 Einwohner, getoppt nur noch von den USA und dem Bürgerkriegsland Jemen.Die Doku widmet sich der Frage, wie dieses gefährliche Erbe die Gesellschaft beeinflusst. So kam es in den letzten Jahren in Serbien und Montenegro zu mehreren Amokläufen mit vielen Toten. Korrespondentin Anna Tillack interviewt Hinterbliebene der Massenschießereien, aber auch den bekanntesten Waffeninfluencer des Balkan. Sie versucht, der Faszination für das Schießen auf den Grund zu gehen und begleitet Polizisten auf der Jagd nach illegalen Waffen. Und sie trifft Menschen, die für schärfere Waffengesetze kämpfen oder für eine bessere Gesellschaft auf die Straße gehen.