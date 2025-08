FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 280 US-Dollar belassen. Matthias Volkert attestierte der US-Telekom-Tochter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein besser als erwartet ausgefallenes zweites Quartal, geprägt von einem dynamischen Kundenwachstum. Auch wenn er daraufhin seine Schätzungen anhob, bleibt sein Kursziel wegen angepasster Modellparameter unverändert./rob/tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 13:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: US8725901040





