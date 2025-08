(neu: aktueller Kurs)



BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando hat nach einem starken zweiten Quartal erstmals einen Ausblick einschließlich der übernommenen Firma About You veröffentlicht. Sowohl die Quartalsresultate als auch die neue Prognose fielen besser aus als am Markt gedacht. Experten hatten durch die Übernahme des Online-Modehändlers für den Rest des Jahres eigentlich eher mit einer Belastung gerechnet. Für die im Dax notierte Aktie ging es am Mittwoch nach einem anfänglichen Kursanstieg um fünfeinhalb Prozent jedoch kräftig abwärts.

Zuletzt gab das Papier am Nachmittag um rund zehn Prozent auf 22,75 Euro nach und gehörte damit zu den größten Verlierern im Dax. Im bisherigen Jahresverlauf hat es fast 30 Prozent verloren. Seit dem Jahreshoch von rund 40 Euro ging der Börsenwert sogar um mehr als 40 Prozent auf rund sechs Milliarden Euro zurück. Sorge bereitet den Investoren unter anderem der Vorstoß der Social-Media-Video-App TikTok in den Onlinehandel und Modeverkauf. TikTok ist besonders bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen beliebt.

Analystin Georgina Johanan von der Bank JPMorgan verwies darauf, dass das Zalando-Management zuversichtlich sei, den Bruttowarenwert im dritten Quartal um einen mittleren einstelligen Prozentsatz zu steigern. Dies lege nahe, dass der Onlinehandel besser laufe als bislang erwartet. Allerdings nannte die Expertin die jüngste Entwicklung der Profitabilität enttäuschend. Dies könne den Aktienkurs auch bremsen.

Nach Ansicht des Experten Frederick Wild von der US-Investmentbank Jefferies ist die grundlegende Entwicklung der Profitabilität von Zalando wohl so gut, dass sie die vermutlich große Verwässerung durch den About-You-Zukauf wettmachen könne. Der Zwischenbericht dürfte von Anlegern stark diskutiert werden. An den Markterwartungen für Bestellwert und Umsatz dürfte sich wenig ändern.

Wie Zalando am Dienstagabend in Berlin mitteilten, sind nach Abschluss der About-You-Transaktion im laufenden Jahr ein Umsatz von 12,1 bis 12,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 550 bis 600 Millionen Euro zu erwarten. Der Umsatz dürfte damit im Vergleich zum Vorjahr um 14 bis 17 Prozent steigen, in dem About You noch nicht einbezogen war. Zuvor hatte Zalando - ohne About You - ein Umsatzplus von 4 bis 9 Prozent angepeilt und für das operative Ergebnis (Ebit) 530 bis 590 Millionen Euro angegeben.

Nach eigener Darstellung kann sich Zalando dabei auf eine starke Entwicklung im ersten Halbjahr stützen. Zudem seien im zweiten Halbjahr weitere Effizienzgewinne bei den Kosten sowie erste Synergien zu erwarten.

Im zweiten Quartal legte Zalando deutlich zu. Der Umsatz wuchs um 7,3 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro und das bereinigte operative Ergebnis stieg von 172 auf 186 Millionen Euro. Damit blieb die Marge mit 6,5 Prozent stabil. Der Nettogewinn stieg leicht auf 96,6 Millionen Euro.

Das Wachstumsfeld Business-to-Consumer (B2C) verzeichnete einen Anstieg der aktiven Kunden um 6,1 Prozent auf einen Höchststand von 52,9 Millionen. Auch das Business-to-Business (B2B) Geschäft wachse weiter stark./men/jha/stw/jha/zb/he