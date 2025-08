Köln (ots) -"Europa steht an einem wirtschaftlichen Wendepunkt. Geopolitische Unsicherheiten, Wachstumsschwäche und Investitionsrückstand fordern uns heraus. Globale Wettbewerbsfähigkeit erfordert heute mehr denn je Resilienz, Innovationskraft und strategische Zusammenarbeit. Der Betriebswirtschafter-Tag 2025 bietet die Plattform, um gemeinsam Antworten auf die Frage zu finden, wie wir den Standort Europa zukunftsfähig gestalten - wirtschaftlich stark, nachhaltig und technologisch führend."Dr. Dirk Elvermann, CFO und CDO, BASF SEDeutsche Unternehmen müssen ihre Transformation finanzieren, während Energie- und Gaspreise volatil bleiben, geopolitische Lieferketten- und Zollrisiken Investitionspläne erschweren und umfangreiche Nachhaltigkeits- und Klimaberichtspflichten die Kapitalallokation beeinflussen. Was heißt strategische Resilienz unter diesen Bedingungen? Welche externen Faktoren wirken derzeit am stärksten auf Kapitalzugang und -kosten? Wie passen Unternehmen Kapitalstruktur, Liquiditätsreserven und Investitionsprioritäten an? Welche innovativen Finanzierungsstrukturen schaffen Spielräume für Dekarbonisierung, Digitalisierung und Reshoring?Diese Themen diskutieren im Rahmen des 79. Deutschen Betriebswirtschafter-Tages:PROF. DR. ALEXANDER BASSEN, Universität HamburgPROF. DR. MALTE BRETTEL, RWTH AachenDR. DIRK ELVERMANN, BASF SEPROF. DR. KERSTIN FEHRE, Vlerick Business SchoolDR. MARKUS FORSCHNER, Robert Bosch GmbHPROF. DR. NADJA GÜNSTER, Universität MünsterMICHAEL HOFMANNRICHTER, Silana GmbHJENS HOLSTEIN, BioNTechSE (bis 06/2025) | StartUp InvestorPROF. DR. MICHAEL HÜTHER, Institut der deutschen Wirtschaft (IW)DR. ILHAM KADRI, Syensqo SAPROF. DR. CHRISTOPH KASERER, TUM School of ManagementJOERG LANDSCH, Deutsche Bank AGGEORG LANFERMANN, DRSC e. V.RAINER NESKE, Landesbank Baden-Württemberg LBBWPROF. DR. STEPHAN PAUL, Ruhr-Universität BochumPROF. JÖRG ROCHOLL, PHD, ESMT BerlinDR. MARCUS SCHENCK, Lazard & Co. GmbHINA SCHLIE, encourageventures e. V.DIRK SCHMITZ, BlackRock Asset Management Deutschland AGPROF. DR. DIRK SIMONS, Universität MannheimINGO SPEICH, Deka Investment GmbHPROF. DR. H.C. DR. H.C. CAREN SURETH-SLOANE, Universität PaderbornAK Baubetriebswirtschaft | AK Digital Finance | AK Externe und Interne Überwachung der Unternehmung | AK Externe Unternehmensberichterstattung | AK Finanzierung | AK Integrated Reporting und Sustainable Management | AK Internes Rechnungswesen und Controlling | AK Steuern | AK Strategieentwicklung und Controlling in BankenPressekontakt:Dr. Simone BenderSchmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V.Augustinusstr. 11b / 50226 Frechen / T +49 2234 48 00 97www.schmalenbach.orgOriginal-Content von: Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66303/6091754