Hannover (ots) -Sie klingen professionell, werben mit Vorher-Nachher-Bildern und locken mit Tiefpreisen, doch hinter vielen vermeintlichen Steinreinigungs-Dienstleistern stecken keine Fachbetriebe, sondern Abzocker. Statt gepflegter Terrasse bleibt oft ein beschädigter Boden und wenn überhaupt eine Rechnung, dann eine, die kaum nachvollziehbar ist.Diese Firmen zerstören mit aggressiven Mitteln Pflaster und Naturstein - und verschwinden dann schneller, als man reklamieren kann. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie die Masche funktioniert, wie Hausbesitzer seriöse Anbieter erkennen und wie man sich im Schadensfall rechtlich wehren kann.Die Vorgehensweise von unseriösen Steinreinigungs-DienstleisternUnseriöse Anbieter einer Steinreinigung gehen häufig nach demselben Schema vor und setzen auf die Überrumpelung potenzieller Kunden. Deshalb klingeln sie ohne Vorankündigung an Haustüren und bieten ihre Dienstleistung an - angeblich, weil sie gerade in der Nähe gearbeitet hätten und noch Material übrig wäre. Ohne die Fläche, die gereinigt werden soll, auszumessen, wird dann ein Angebot erstellt, das entweder deutlich unter oder über marktüblichen Preisen liegt. Betroffene haben durch diese Vorgehensweise keine Möglichkeit, sich vorab über den Anbieter zu informieren, was ein wichtiger Bestandteil der Taktik ist.Ein weiterer Hinweis auf unseriöse Anbieter ist ein ungewöhnlich breites Leistungsspektrum. Neben der Steinreinigung bewerben solche Firmen gerne in Broschüren, dass man bei ihnen auch zum Beispiel Teppiche reinigen lassen oder Gold verkaufen kann - ein Hinweis darauf, dass meist nur oberflächliche Kompetenzen vorhanden sind. Das bestätigt sich meist auch nur wenige Monate später, denn in vielen Fällen sind die Firmen dann unter diesem Namen nicht mehr auffindbar, was Reklamationen unmöglich macht.Gefahren einer unprofessionellen SteinreinigungNicht nur, dass mit einer unprofessionellen Steinreinigung die Gefahr überhöhter Preise einhergeht, sondern auch die Qualität der durchgeführten Arbeit lässt häufig zu wünschen übrig. Um eine erneute Besiedelung mit Algen, Flechten oder Moose möglichst einzudämmen, muss der Stein nach der Hochdruckreinigung mit einer speziellen Imprägnierung versehen werden. Unseriöse Steinreinigungs-Dienstleister hingegen beschränken ihre Arbeit häufig auf die Säuberung des Steins; der Schaden wird dann erst sichtbar, wenn die Firma längst ihren Namen gewechselt hat.Und auch wenn unseriöse Steinreinigungs-Dienstleister eine Neuverfugung der Steinfläche vornehmen, bedeutet dies nicht, dass das Ergebnis professionell ausfällt. Es erfordert nämlich eine umfangreiche Materialkenntnis, damit das Fugenmaterial optimal auf die jeweiligen Anforderungen angepasst wird. Diese Expertise ist bei unseriösen Anbietern meist nicht vorhanden. Ganz im Gegenteil werden Fugen mitunter sogar mit Zement versiegelt, um eine erneute Unkrautbesiedelung zu vermeiden. Dadurch wird die Oberfläche allerdings wasserundurchlässig. Die eigentliche Funktion der Fuge ist damit nicht mehr vorhanden.Merkmale eines seriösen Steinreinigungs-DienstleistersSeriöse Steinreinigungs-Dienstleister erkennt man an ihrem professionellen Internetauftritt. Dieser enthält ein ordentliches Impressum, außerdem ist auf der Webseite ersichtlich, wie lange die Firma bereits tätig ist. Kundenbewertungen, zum Beispiel bei Google, geben weiteren Aufschluss über die Seriosität und Qualität eines Anbieters.Hinzu kommt, dass seriöse Anbieter ausschließlich mit Terminen arbeiten - sie stehen nicht einfach vor der Tür und wollen potenzielle Kunden überrumpeln. Stattdessen gewähren sie Interessenten einen Einblick in ihre Arbeit, zum Beispiel durch die Durchführung einer Probeflächenreinigung. Dabei erscheint der Anbieter - mit Voranmeldung - beim Kunden vor Ort und erklärt und demonstriert diesem anhand einer kleinen Fläche von etwa einem Quadratmeter, wie er vorgeht. Nach einer solchen Probereinigung geben seriöse Anbieter Interessenten zudem gut 14 Tage Zeit, um sich für oder gegen das Angebot zu entscheiden.So können Kunden seriöse von unseriösen Anbietern unterscheidenWährend einer Probeflächenreinigung können Interessenten mithilfe gezielter Fragen mehr über die Seriosität ihres Gegenübers erfahren. Der Dienstleister sollte zum einen in der Lage sein, jeden seiner Arbeitsschritte detailliert zu erklären. Auch über verwendete Materialien und deren Wirkung muss er Auskunft geben können. Eine Frage, die unseriöse Anbieter entlarven kann, bezieht sich auf die unkrauthemmende Wirkung der Verfugung. Die Antwort darauf, wie lange diese Wirkung anhalten wird, sollte niemals eine feste Aussage in Jahren sein, weil das Unkrautwachstum grundsätzlich unvorhersehbar ist.Darüber hinaus sind einige Verhaltensweisen des Dienstleisters äußerst aussagekräftig. Wer zu einer sofortigen Zusage zur Reinigung drängt oder bei der Erwähnung von Vergleichsangeboten aufbrausend oder abfällig wird, verhält sich höchst unprofessionell. Betroffene, die bereits Opfer einer betrügerischen Firma wurden, sollten sich an die Polizei und den Verbraucherschutz wenden.Über Rico RitterRico Ritter ist Gründer und Geschäftsführer von "DIE STEINPFLEGER", einem der größten Anbieter für professionelle Steinaufbereitung im deutschsprachigen Raum. Seine Franchisegruppe vereint mehrere Handwerksbetriebe und entwickelt und produziert Kernbereiche der eingesetzten Technik selbst. Damit sind alle Standortpartner der Steinpfleger den gleichen Qualitäts- und Kundenzufriedenheitsrichtlinien unterstellt. 